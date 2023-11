ANDE lanza nueva campaña para cobrar a morosos y busca recuperar US$ 25 millones

La promoción lanzada por la ANDE esta mañana pero que entra a regir mañana, martes 28 de noviembre, consiste en el fraccionamiento de las deudas para clientes en baja tensión hasta 36 cuotas sin intereses, con entrega del 15%, así como también para la renovación de financiamiento a clientes de baja tensión hasta 24 cuotas sin intereses, con entrega del 15%.

“ANDE oi nendive” también permitirá el fraccionamiento de deudas para clientes en media tensión hasta 6 cuotas sin intereses, con entrega del 20%. Se excluyen de este beneficio a los Organismos y Entidades del Estado (OEE), municipalidades, así como a los clientes que pertenecen al Grupo de Consumo Intensivo Especial, aclaró el gerente comercial, Ing. Hugo Rolón, durante la presentación de la campaña.

Además, la ANDE ofrece la exoneración del recargo por mora en caso del pago total de las facturas vencidas. “Para aquellos clientes que estén al día con el pago de sus facturas, tendrán el beneficio de cambio de nombre y la instalación de monofásica a trifásica sin costo, es decir, gratis”, destacó. Esta promoción estará vigente desde mañana hasta el 31 de diciembre de 2023.

La deuda total de los clientes particulares con la ANDE llega a US$ 200 millones, y la deuda de las entidad del Estado asciende a US$ 65 millones, contó el presidente de la institución, Ing. Félix Sosa. “Nosotros creemos que en esta promoción podemos reducir en un 1,5 puntos porcentuales. La morosidad que actualmente se encuentra en 29%, apuntamos en reducir y llegar al 27,5%”, indicó.

El titular de la ANDE recordó que antes la pandemia, la ANDE registraba un índice de morosidad de 14% y que después pasó al 30%. “A mediados de este año, llegamos al 31%. Hemos realizado una campaña muy fuerte con la cual pudimos reducir algo, pero no el nivel de morosidad que nosotros pretendíamos”, manifestó, haciendo alusión al 20% del índice de morosidad, que era la meta para el presente año.

Agregó que seguirán trabajando en brindar facilidades a los clientes para el pago de sus facturas atrasada y que también trabajarán con mayor intensidad en la parte operativa, es decir, en tener más cuadrillas para realizar el corte por suministro de energía eléctrica por falta de pago. “Estamos dando esta facilidad a los clientes para que se acerquen a pagar su factura; lógicamente, si es que no conseguimos nuevamente reducir el índice de morosidad con este tipo de promociones, no tenemos otro camino que realizar el corte por falta de pago”, manifestó el Ing. Sosa.

Por su parte, el gerente comercial de la ANDE detalló que del total de cartera morosa, el 70% aproximadamente corresponde a los clientes residenciales, que son unos 500.000 usuarios. El resto, se reparten entre los clientes que corresponden a niveles de media tensión, clasificado en clientes en categorías binómicas y clientes en categorías monómicas.

El ranking de instituciones morosas

El nivel de endeudamiento de las instituciones públicas está en torno a los US$ 65 millones. En el ranking de las morosas, la número uno es la Industria Nacional del Cemento (INC), con más de US$ 20 millones de cuentas atrasadas; luego están la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. (ESSAP) y Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco), con valores cercanos a los US$ 15 millones por cada una de las empresas.

Ya en menor escala están el Ministerio de Salud y Bienestar Social, con una deuda por U$ 3,75 millones y el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), con US$ 3 millones, según detalló el Ing. Rolón. “Básicamente eso representa ya el 95% del nivel de endeudamiento de estos ministerios; luego tenemos en menor escala ya al resto de las instituciones públicas”, apuntó.