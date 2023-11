Intención de ANDE de adjudicar la LT 500 kV Yguazú - Valenzuela genera queja

La intención de adjudicación de la ANDE al Consorcio Rieder- Incomisa la LT 500 kV del Lote 2 de la licitación pública internacional ANDE-BID 1684/2022 para el “Proyecto de construcción de la LT 500 kV Yguazú - Valenzuela - ID 417537″ fue objetada por otra oferente, que cuestiona que beneficiarán a una propuesta que es US$ 17,3 millones más costosa que la más baja.

Es así que, en una nota enviada al presidente de la ANDE, Ing. Félix Sosa, con copia al BID, Adrián Sclavi, representante del Consorcio SC - LT 500 kV (Compañía Sudamericana de Empresas Eléctricas, Mecánicas y de Obras Públicas S.A. (Saceem) y Concret Mix S.A.) interpuso una queja contra la intención de adjudicación del Lote 2 al Consorcio Rieder-Incomisa-LT 500 kV, que le fuera comunicada el pasado 9 de noviembre.

Indica en su queja que la ANDE descartó su oferta debido a que “la misma es una oferta anormalmente baja, donde la licitante no ha demostrado su capacidad para ejecutar el contrato al precio cotizado, con los estándares de calidad y seguridad, pese a las consultas realizadas, específicamente en lo que fundaciones refiere”.

Asimismo, lamentan no haber recibido el informe de evaluación correspondiente. Además se resalta en el escrito que la oferta del Consorcio SC -LT 500 kV es “US$ 17.300.000 menos costosa que la oferta del oferente al que se pretende adjudicar la licitación”.

Solicitan, por tanto, que reconsideren la intención de adjudicar que comunicaron y que procedan de nuevo a la revisión y evaluación del Lote 2.

Desde la ANDE, consultada la directora de Contrataciones Públicas, Lic Liliana Ortiz, acerca de esta licitación, señaló que la institución responderá a la queja, pero no pudo adelantar nada del contenido de esa contestación.

Once oferentes

Cabe recordar que el 25 de noviembre del 2022, once consorcios presentaron sus ofertas, en el marco de la citada licitación. La firma mejor posicionada en materia de precios para el Lote 1 fue Tecno Electric, con US$ 4.530.982, 43% por debajo del precio de referencia que había publicado la ANDE en la convocatoria que hizo en el portal de Contrataciones Públicas, que fue de US$ 8.025.000.

El Consorcio SC-LT 500 kV presentó una propuesta por US$ 78,4 millones, monto que está 37,3% por debajo del precio de referencia, que fue de US$ 125.234.000.