ANDE: 11 consorcios pujan en licitación para obras de LT 500kV a Valenzuela

Once consorcios y empresas se presentaron en la licitación a la ANDE para construir la línea de transmisión de 500 kV, doble terna, desde Yguazú (Alto Paraná) a Valenzuela (Cordillera).

La firma mejor posicionada en materia de precios para el Lote 1 fue Tecnoeléctric, con US$ 4.530.982, 43% por debajo del precio de referencia que había publicado la ANDE en la convocatoria que hizo en el portal de Contrataciones Públicas, que fue de US$ US$ 8.025.000.

Asimismo, en el Lote 2, el Consorcio SC-LT 500 kV, conformado por Compañía Sudamericana de Empresas Eléctricas, Mecánicas y de Obras Públicas S.A (Saceem) y Concret Mix S.A., presentó el precio más bajo, con US$ 78,4 millones, monto que está 37,3% por debajo del precio de referencia, que fue de US$ 125.234.000.

El proceso para la adjudicación de la ANDE

La jefa de licitaciones publicas internacionales de la ANDE, Alejandra Giménez, explicó luego de la apertura de las ofertas, que todas serán evaluadas por el Comité de Evaluación, que fue integrado mediante una resolución del presidente de la ANDE, Ing. Félix Sosa, tanto legal como técnicamente. “Desde la apertura hasta la adjudicación es confidencial el proceso, cualquier aclaración que el comité deba hacer lo hará por escrito a los oferentes, a través de los correos que están establecidos en las ofertas”, aclaró.

Agregó que una vez redactado el informe de evaluación, el Comité hace una recomendación de adjudicación, que se pone a disposición de la presidencia. También va al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que es el organismo financiador, para su no objeción a la recomendación de adjudicación.

“No hay plazos, pero normalmente la ANDE se guía por los tiempos de la DNCP, entre 20 a 40 días, pero como es ad referéndum de la aprobación de la ley del préstamo, se calcula que el proceso llegaría hasta marzo o abril del 2023″, explicó Giménez.

Ley de préstamos debe ser refrendada por el Congreso

Recordó que está ya firmado el contrato de préstamo, pero aún tiene que ser refrendado por el Congreso.

“Una vez que el BID saque la no objeción, sale una intención de adjudicación y se le comunica a los oferentes. A partir de entonces, tienen 10 días hábiles para presentar su queja al BID por la adjudicación. Pasado ese plazo, si nadie protesta, se pone a consideración del presidente y se adjudica, por tanto pasa a otro departamento para la confección del contrato”, detalló.

Recalcó que los plazos son complicados de predecir, porque puede adjudicarse, pero aún no tener la ley del préstamo aprobada.

¿En qué consisten los dos lotes?

La licitación 417537 - Lp1684-22 Proyecto de Construcción de la LT 500 KV Yguazú - Valenzuela está dividida en dos lotes: El Lote 1, que será para la ampliación de la Subestación Yguazú de 500 kV, incluye la construcción de una posición de salida de LT 500 kV.

El Lote 2 engloba la construcción de la LT 2x500 kV (doble terna) desde Yguazú hasta Valenzuela.

La financiación de esta obra es ad referéndum, con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).

ANDE busca financiamiento

Con el objetivo de identificar oportunidades de apoyo a las inversiones necesarias para continuar con el fortalecimiento del Sistema Eléctrico del Paraguayo, el presidente de la ANDE, Ing. Félix Sosa, el director de Planificación y Estudios, Ing. Tito Ocariz, y el jefe de la División de Inversiones, Ing. Pedro Cuevas, se reunieron con el representante del Banco Europeo de Inversiones - BEI y el manager para Latinoamérica y el Caribe, Juan Gorriño y el representante de la Unión Europea, Matteo Sirtori.

Esta reunión se realizó en el marco de la Misión de Programación que realiza el Banco Europeo de Inversiones con el fin de analizar el apoyo de esta banca multilateral a las inversiones necesarias y de profundizar la agenda de trabajo a futuro de las necesidades de la ANDE, informaron.

Sosa presentó el Plan Maestro de Obras para que se evalúe en forma conjunta las necesidades y las posibilidades de obtención de nuevos financiamientos. En la actualidad, se encuentran en ejecución varias obras financiadas por el BEI.