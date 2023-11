Deuda pública: Ministerio de Economía gestionará un nuevo préstamo del BID

A través del Decreto N° 773, con fecha 24 del corriente, se autoriza al MEF a iniciar las gestiones de financiamiento del “Programa de Reformas para el Fortalecimiento de la Logística y la Integración Comercial del Paraguay”, mediante un préstamo de apoyo a reformas de políticas (PBL) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El decreto menciona que la gestión del empréstito mencionado es a los efectos de asegurar la disponibilidad de recursos financieros de apoyo presupuestario para el ejercicio fiscal 2024.

Señala igualmente que el instrumento financiero del BID es un préstamo basado en la modalidad de apoyo a reformas de política, fundado en una matriz de medidas cuyo cumplimiento permitirá al Ministerio de Economía el desembolso de los fondos.

No se menciona el monto a ser gestionado ante el organismo financiero, pero se sumará al listado de créditos que están en la etapa de negociación con las entidades internacionales.

Préstamos a concretarse y en gestión

El informe del Ministerio de Economía al mes de setiembre, indica que el país tiene más de US$ 1.245 millones de nuevas deudas en vías de concretarse. En ese contexto, se tiene US$ 565 millones para aprobación legislativa, US$ 290 millones en préstamos suscritos, y US$ 390,3 millones en créditos en etapa de gestión.

A estos se suman la emisión de bonos del Tesoro por US$ 600 millones para cubrir deudas con constructoras y farmacéuticas, la emisión de bonos por US$ 532,5 millones para financiar parte del presupuesto 2024, en ambos casos serán colocados entre enero y febrero del año que viene; más el préstamo de US$ 400 millones solicitados al Fondo Monetario Internacional (FMI).

La deuda pública al mes de setiembre, según el último informe del MEF, asciende a US$ 16.126 millones, que equivale al 36,3% del PIB.

De este monto total, a la administración central le corresponde US$ 14.433,9 millones, que representa el 32,5% del PIB; y a las entidades descentralizadas US$ 1.692,1 millones, que equivale a 3,8% del PIB.