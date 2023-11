El Tesoro destinó 31,9% más para deudas

Los datos forman parte del informe de “Situación Financiera de la Tesorería General” correspondiente al mes de octubre, en el cual se detalla los ingresos tributarios y su distribución, la asignación de recursos financieros, así como las transferencias realizadas.

El informe menciona que el año pasado. al décimo mes del año, se había transferido un total de G. 4,4 billones (US$ 597,1 millones) para cumplir con los compromisos de la deuda, en tanto que en el presente ejercicio, al décimo mes, el monto subió a G. 5,8 billones (US$ 787,5 millones), lo que implica un incremento de G. 1,4 billones (US$ 190,4 millones), o sea 31,9% más.

Los referidos montos son financiados con las diferentes fuentes de ingresos que tiene el Estado, como los recursos del Tesoro, fondos provenientes de créditos o emisiones de bonos y los recursos generados por las instituciones públicas por el servicio que prestan.

Deuda pública total al mes de setiembre

La deuda al mes de setiembre alcanzó US$ 16.126 millones, que equivale al 36,3% del PIB, que implica un aumento de US$ 1.072,3 millones con respecto al mes de diciembre del año pasado, cuando había cerrado en US$ 15.053,7 millones, de acuerdo con un informe anterior que dio a conocer el MEF.

Entre los principales acreedores se encuentran los tenedores de los bonos soberanos, con un 43,7%, seguido de los organismos multilaterales con el 43,6% de la deuda pública.

Nueva emisión de bonos del Tesoro en 2024

Para el inicio del próximo año prevén varios endeudamientos, como la emisión de bonos por US$ 600 millones para pagar las deuda con empresas constructoras y farmacéuticas y otra emisión de bonos por US$ 532,5 millones para financiar el presupuesto 2024 (la mayor parte para pagar deudas).

Además, en el transcurso del año prevén la contratación de préstamos por US$ 250 millones para financiar el déficit adicional, con el fin de pasar de 1,5% a 2,6% del PIB. Se suman otros US$ 400 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que al ser de libre disponibilidad podrían usarse para pagar deudas.