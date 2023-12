Hay que atender reclamo referente al IPS, pero ley sobre pensiones debe avanzar, opinan

En medio de las discusiones a favor y en contra del proyecto de ley sobre pensiones, el economista y ex ministro de Hacienda César Barreto consideró que es preciso escuchar el reclamo de la gente referente a no tocar las limitaciones del IPS, pero enfatizó que la supervisión ya no puede esperar y que se debe avanzar. La bancada de HC definirá en la fecha si incluyen otras “modificaciones” al plan