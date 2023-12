Las ganancias de los bancos crecieron 30% a noviembre y sumaron US$ 530 millones

El sector financiero está cerrando un buen ejercicio en línea con el repunte de la economía, según se puede apreciar en los resultados al cierre de noviembre donde se observa un aumento del 30% en las utilidades de los bancos.

Las entidades bancarias en conjunto obtuvieron utilidades por G. 3,87 billones (US$ 530 millones al cambio actual) entre enero y noviembre del presente año, de acuerdo con los datos del boletín financiero emitido por el Banco Central.

Según dichos resultados, se puede observar cómo el negocio financiero está sintiendo los efectos de la reactivación económica y recupero en sectores claves, como son la agricultura, la ganadería, y la agroindustria sectores que fueron muy afectados el año pasado por la sequía.

De acuerdo con los datos del boletín de bancos, las ganancias de las intermediarias al penúltimo mes del año superan en 30% a las utilidades alcanzadas en igual periodo del 2022, cuando sus utilidades alcanzaron G. 2,97 billones (US$ 410 millones).

Las ganancias de las intermediarias provienen principalmente de la colocación en letras de regulación monetaria del BCP, comisiones por préstamos, intereses por créditos, tarjetas y otros productos y servicios brindados.

Los que más ganan

De acuerdo con los registros del BCP, los bancos con mayor rentabilidad entre enero y noviembre del presente año fueron: Itaú, con G. 1.053.377 millones (US$ 144 millones); le siguen el banco Continental, con G. 766.211 millones (US$ 104 millones); el BNF, con G. 470.649 millones (US$ 64 millones), GNB G. 374.372 millones (US$ 51 millones), Atlas G. 271546 millones (US$ 38 millones).

Cartera de créditos aumentó 10%

De acuerdo con los datos del BCP, la cartera de créditos registró un crecimiento del 11% en el mes de noviembre con relación al mismo mes pero del año anterior y los préstamos acumularon un valor de G. 138 billones al penúltimo mes del 2023 (US$ 18.912 millones), según los datos de la SIB.

En lo que respecta a la morosidad de la cartera bancaria, se observó una leve reducción, y en noviembre estuvo en 3,39%, inferior al 3,52% registrado en el mes anterior (octubre), pero por encima del 3,08% que registró en el mismo mes del año pasado.

Al desagregar por segmentos se observa que el de comercio al por menor exhibió mayor tasa de mora (5,65%), seguido al rubro del consumo (5,50%), que normalmente concentra mayor riesgo en la cartera bancaria