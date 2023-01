Bancos lograron utilidades por US$ 461 millones en 2022

Bancos lograron utilidades por G. 3,36 billones ( US$ 461 millones al cambio actual) en el último año, lo que representa un incrementos del 23% con respecto al año anterior, según se puede apreciar en el boletín financiero correspondiente al mes de diciembre último.

Pese a la menor actividad de la economía del país, que cerró el 2022 con un nulo crecimiento (alrededor del 0,2%), el rubro financiero se mantuvo bien activo en el último año, y prueba de ello es que cerraron este periodo con un incremento del 23% en sus utilidades.

¿De dónde provienen las ganancias?

Las ganancias del sector bancario provienen de los intereses que se generan por los préstamos al público, de las comisiones, recargos y por intereses que recibe por los Instrumentos de Regulación Monetaria (IRM) del Banco Central.

Al respecto, la entidad monetaria pagó más de US$ 167 millones en concepto de intereses por la colocación de sus instrumentos en las instituciones financieras y que reforzaron las ganancias del sector bancario.

Las ganancias aumentaron 23% hasta diciembre, que representa G. 636.378 millones más que en igual periodo de 2021.

Los que más ganaron

El reporte del BCP detalla que los bancos con mayor rentabilidad entre enero y diciembre del año pasado fueron: Itaú, con G. 857.070 millones (US$ 117 millones); Continental, con G. 640.284 millones (US$ 88 millones); Banco Nacional de Fomento, con G. 411.184 millones (US$ 56 millones); GNB, con G. 368.333 millones (US$ 50 millones); Sudameris G. 354.731 millones (US$ 49 millones), y Banco Atlas, con G. 204.429 millones (US$ 28 millones), entre otras entidades bancarias.