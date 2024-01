La deficitaria Copaco perdió más de 200.000 clientes de línea baja en seis años

La Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco) perdió 200.533 clientes de línea baja en los últimos años, según los registros de la telefónica pública y de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

Solo el año pasado, la compañía perdió 58.526 usuarios, pues de 160.000 clientes que seguía teniendo a principios del 2023, ahora cuenta con sólo 127.000 usuarios, confirmó a la prensa el nuevo titular de la estatal, Óscar Stark, quien a su vez resaltó que la cifra “cae día a día”.

En 2017, la telefónica tenía 327.533 clientes y al cierre de 2022 se redujo a solo 185.526 abonados, de acuerdo con los datos de la Conatel. Stark señaló que el año pasado la estatal ya tenía solo 127.000 clientes de línea baja.

Lea más: Peña habla de “recuperar” Copaco con una “inyección” en la deficitaria estatal

“Si no se toman medidas drásticas y no se toman decisiones para revertir esta tendencia en la que está caminando Copaco, en pocos meses o años, capaz, el patrimonio neto se volverá negativo”, enfatizó Stark.

Esta situación está afectando cada vez más los ingresos de la estatal, pues la recaudación de la empresa dependía principalmente del monopolio de la línea baja. En este sentido, cada vez más usuarios están dejando de utilizar el servicio de telefonía fija, por lo que la empresa pública ya no puede subsistir con este rubro.

A esto se suma la falta de atención que brinda a sus clientes, que se quejan constantemente, y el robo de cables de cobre, lo que hizo que varios ciudadanos renuncien a la línea baja.

Lea más: Copaco registró pérdida de US$ 28 millones y destituyen a su titular a solo cuatro meses de gestión

Vox, al igual que Copaco, también perdió clientes

Asimismo, la empresa Hola Paraguay (Vox), que pertenece a la Copaco, está en una lamentable situación y sigue ocupando el último lugar en el mercado de la telefonía móvil. En el 2023 tenía 355.176 clientes, pero cerró el año pasado con 339.434; es decir, 15.742 clientes menos.

Ante este panorama, la estatal ni siquiera está pudiendo cubrir ni sus gastos con sus ingresos de la línea baja y, además, nadie quiere los demás servicios que ofrece como internet y televisión, justamente por la falta de atención a sus usuarios.

Lea más: Funcionarios de Copaco se manifiestan para exigir pago de salarios y aguinaldo

Según Stark, Copaco registró a diciembre del año pasado una pérdida de US$ 27,8 millones y además tiene una deuda acumulada de casi US$ 113 millones, de las cuáles US$ 73 millones son adeudos a proveedores y US$ 40 millones por “provisiones”. La telefónica tiene ingresos mensuales de unos US$ 2,7 millones, pero requiere de US$ 6,3 millones mensuales para mantenerse.

En el caso de Vox tiene un patrimonio neto negativo de casi US$ 14 millones y una deuda de US$ 50,8 millones, por lo que ya no es sostenible financieramente.

Copaco tiene casi 3.000 funcionarios y Vox, 250, que no perciben sus salarios en fecha y hasta se movilizaron para poder cobrar el aguinaldo.