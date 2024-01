Peña habla de “recuperar” Copaco con una “inyección” en la deficitaria estatal

“Copaco es un paciente que está sufriendo de una hemorragia. Primero hay que cortar la hemorragia y luego hay que tomar las medidas necesarias. Invertir en una institución que está prácticamente en quiebra es muy, pero muy complicado”, afirmó ayer el presidente de la República, Santiago Peña, cuando fue consultado por la prensa sobre la crítica situación de la compañía pública.

Enfatizó que buscando una salida fue nombrado como nuevo presidente de la estatal al economista Óscar Stark, que prometió un plan para los próximos 15 días.

Mientras tanto, el mandatario señaló que se debe realizar una inyección en la telefónica estatal, pero no aclaró si estas “inversiones” se concretarán nuevamente fondos públicos, como ya lo hicieron durante el Gobierno de Horacio Cartes en la Industria Nacional del Cemento (INC) -donde se inyectaron US$ 80 millones de los bonos soberanos-, pero pese a ello dicha empresa pública también sigue deficitaria.

“La inversión va a depender de cuál es el objetivo. Primero hay que estabilizar, nosotros no podemos hablar de una inyección de capital cuando todavía no estamos estabilizando. Ahí hay que claramente hacer un ajuste, hay que evitar la hemorragia que está viviendo la empresa que ni siquiera le permite pagar salarios. Si una empresa no puede pagar ni siquiera los salarios, no hay inversión que pueda resolver esa situación”, expresó.

¿Inversión del sector privado en Copaco?

En otro momento, el jefe de Estado resaltó que las apuestas en la estatal se podrían dar de la mano del sector privado. “Creo firmemente en la iniciativa privada. El Paraguay se ha desarrollado en el ámbito de las telecomunicaciones de la mano del sector privado. Nosotros no podemos negar que en el Paraguay hay más líneas celulares que personas, y esto en gran medida es parte de la inversión, del marketing, de la publicidad, de la innovación constante que hacen las empresas de telecomunicaciones”, expresó Peña.

Empero, aclaró que no está en los planes del Gobierno la venta o el cierre de Copaco. “Si eventualmente tendremos que inyectar más recursos, pues inyectaremos, pero tenemos que estabilizar hoy la empresa”, expresó.

Sindicato en contra de despidos masivos

Por otro lado, el Sindicato Nacional de Trabajadoras de Telecomunicaciones (Sinattel) de Copaco realizó ayer una conferencia de prensa para informar que estarán en movilización permanente, ante los posibles despidos que podrían darse en la estatal. Asimismo, no descartaron la realización de una huelga general.

Alejandro Villamayor, secretario general de Sinattel, conocido por ubicar a su parentela en el peor momento de la estatal, hasta mencionó que los funcionarios que votaron por la “lista 1″ hoy tienen el temor de ser despedidos de la compañía.

“Ahora hay una amenaza de despido masivo. Entonces nosotros ahí ya vamos a ver las señales reales de lo que buscan y lo que quieren”, expresó Villamayor.

Cuando se le insistió que Copaco es insostenible con los casi 3.000 funcionarios que tiene, indicó que también están preocupados por la cantidad de funcionarios en la estatal, pero que no se puede “echar” a los que “día a día trabajan bajo el sol” para seguir brindando los servicios de la estatal. “No vemos con buenos ojos los despidos masivos, queremos que se abra una mesa y se vea la situación de cada empleado, para buscar una mejor salida”, expresó.

La telefónica Vox, satélite de Copaco, también cuenta con 250 funcionarios.

Solo deudas y pérdidas

Copaco registró a diciembre del año pasado una pérdida de US$ 27,8 millones y además tiene una deuda acumulada de casi US$ 113 millones, de las cuáles US$ 73 millones son adeudos a proveedores y US$ 40 millones por “provisiones”. La telefónica tiene ingresos mensuales de unos US$ 2,7 millones, pero requiere de US$ 6,3 millones mensuales para mantenerse. En el caso de Vox tiene un patrimonio neto negativo de casi US$ 14 millones y una deuda de US$ 50,8 millones, por lo que ya no es sostenible financieramente.