ANDE prevé cortar, por mes, hasta 100 mil suministros por falta de pago

Con la meta para este año de reducir la morosidad de su cartera de clientes al 20% para finales del año 2024 (se encuentra actualmente en 31%), la ANDE prevé realizar entre los 80 mil y 100 mil cortes del suministro eléctrico a quienes adeudan más de tres facturas vencidas, por mes, en todo el país. Así lo anunció el gerente comercial, Hugo Rolón, al admitir que los cortes por falta de pago son los que tienen mayor impacto en la disminución de la morosidad. “Eso está más que demostrado en los análisis estadísticos; es el que tiene mayor resultado”, añadió.

Explicó que desde agosto del año pasado, la empresa estatal de electricidad no tenía la fuerza operativa suficiente para realizar los cortes, dado que tenían contratos vencidos con las empresas contratistas que se dedican a esta labor.

“Estamos iniciando en este mes de enero con los nuevos contratos de la licitación que fue adjudicada. Los contratos fueron firmados en el mes de diciembre y ellos están empezando en esta quincena del mes de enero”, contó.

Sobre cuánto tiempo estuvo la ANDE sin contratistas para realizar los cortes por falta de pago, Rolón contó que en algunas ciudades se quedaron sin contratistas ya en el mes de agosto. “El proceso licitatorio fue bastante extenso, complejo también teniendo en cuenta que más de 60 empresas han competido para cubrir 45 centros técnico comerciales a nivel país”, comentó.

Si bien indicó que tienen una protesta a la licitación, que afecta a 11 centros técnicos, ya remitieron, en este caso, las respuestas correspondientes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y cree que en breve se estarían levantando esas protestas para arrancar con los contratos para todas las localidades y centros técnicos comerciales a nivel país.

“Desde la quincena de enero estaríamos comenzando con los trabajos. Lógicamente, a la medida que las escuadrillas y los contratistas se vayan sumando y los contratos estén habilitados, iremos aumentando progresivamente. Pensamos que en el mes de febrero tendríamos estabilizado todo el proceso”, adelantó el gerente comercial de la ANDE.

Cabe recordar que al inicio del 2023, la ANDE también se fijó como meta la reducción del nivel de morosidad y llegar al 20%, sin embargo, todo lo realizado, como las diversas promociones de pago y la intensificación de los cortes del suministro de energía por zonas, no dieron los resultados esperados.

Antes de la pandemia, la institución registraba un índice de morosidad de 14% y que después pasó al 31%.

La promoción no ayudó mucho

A pesar de recuperar US$ 7,8 millones mediante la promoción disponible en diciembre del año pasado, “ANDE oî nendive”, la empresa estatal de electricidad no logró bajar el nivel de morosidad de sus clientes, que sigue en 31%, contó el gerente comercial de la institución, Hugo Rolón. Dicha campaña apuntaba a 30.000 clientes morosos, y al recupero de US$ 25 millones de su cartera morosa, que en total es de más de US$ 265 millones.