US$ 219 millones no ingresaron al país por menor exportación de carne

“Desde la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne (APPEC) tenemos números muy reales que corresponden al año 2023, y a partir de eso creemos que se deben ir construyendo planes, ya que por ejemplo, está demostrado que se han dejado de faenar 100.000 cabezas de ganado con relación al año 2022, y no ingresaron al país US$ 219 millones por exportación”, empezó diciendo nuestro entrevistado.

Hay gente que le va bien, y otras que le va mal

“Lastimosamente se cumple lo que decíamos el año pasado, cuando mirábamos las faenas en los frigoríficos se daban menores faenas, y sin dudas estos números tienen que llamar a una reflexión, nosotros pensamos que en la cadena de la carne hay gente que le va bien y hay gente que no le va bien, y esto no debe ser así. Para eso hay que trabajar juntos, tanto a nivel público como privado”, destacó.

Necesitamos abrir mercados que paguen mejor

“Voy a decir algo que a mucha gente no le va gustar, pero es así, necesitamos abrir más mercados, porque en realidad estamos fuera de los principales mercados que pagan mejor. Nos siguen faltando mercados premium como Japón, Singapur o China, y por alguna razón nuestro país ha desatendido esta realidad. Si bien ingresar a EE.UU. es importante, no es suficiente todavía, y repito, esto no lo va mejorar solo el productor, se deben unir las partes”.

Uruguay gana US$ 1.500 por tn más que nosotros

“Siempre las comparaciones son odiosas, pero voy a hacer una: Uruguay viene exportando carne desde hace años, entre US$ 1.000 y US$ 1.500 más por tonelada, si vos multiplicás 1.000 dólares por 319.000 toneladas (exportación en 2023) son US$ 319 millones más, y es allí donde tenemos que analizar qué es lo que tiene que hacer nuestro país en su conjunto para mejorar”.

A quién afecta los US$ 219 millones que no ingresaron

“Yo pregunto, ¿qué pasa con estos US$ 219 millones que no entraron al país? Y la verdad es que sí o sí hay gente atrás de este dinero que no ingresó, o sea, tenemos que arreglar esta cadena y para eso hay que trabajar en muchos frentes y con todas las instituciones, y llámese el Instituto de la Carne, Mesa de la Carne o como se quiera llamar, y se deben tener objetivos claros, medibles y con resultados, para llegar a buen puerto”.

Oportunidad de crear fuentes de trabajo

“Yo quiero ser positivo, y creo que este año debe ser de unión y con objetivos claros, estamos arrancando bien con lluvias y eso es bueno para la ganadería; el mundo está creciendo y se sabe que se va a necesitar 30 por ciento más de alimentos en los próximos años, desde el Gobierno dicen que quieren crear puestos de trabajo, entonces apostar a la ganadería es una brillante oportunidad para darle más trabajo a la gente, finalizó el directivo de la APPEC.