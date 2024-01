MOPC corrige “detallecitos” de las encarecidas cárceles

El MOPC confirmó ayer que todavía no se concretó la recepción definitiva de las costosas cárceles que se construyeron en Emboscada y Minga Guazú, porque siguen corrigiendo “detallecitos”. Las penitenciarías costaron US$ 32 millones y no tienen ni agua.