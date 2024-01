Contrataciones cancela adjudicación a fiscalizadora que “no ve” baches

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) canceló el jueves último la adjudicación de las tareas de fiscalización del tercer lote de la Ruta Bioceánica, que incluye el mejoramiento y pavimentación de la ruta PY15, tramo Mariscal Estigarribia-Pozo Hondo y acceso a Mariscal Estigarribia, en el departamento de Boquerón.

La titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, había otorgado esta consultoría, concretamente para fiscalizar el lote 3, a la empresa Electropar Ingenieros y Consultores SRL, representada por Alcides Cáceres Vargas, por G. 20.664 millones. Pero Contrataciones Públicas canceló esta adjudicación porque consideró que dicha firma debía ser adjudicada para el lote 1 y no para el lote 3.

Electropar es conocida por “no ver” las fallas en las obras que verifica, como ocurrió en el caso del lote 1 de la ruta PY09, más conocida como la Transchaco, que ya se llenó de baches, pero la compañía ni notó las irregularidades y tampoco da explicaciones hasta ahora a la ciudadanía respecto esta situación.

Lea más: Fiscalizadora ni vio los baches que aparecieron en el lote 1 de la Transchaco

Adjudicación se impugnó

En el caso del llamado para la fiscalización del tramo que falta de la Ruta Bioceánica, según la resolución Nº 139/2024 del titular de la DNCP, Agustín Encina, el Consorcio Argentinos y Asociados SA (CADIA) impugnó la adjudicación del lote 3, pues consideró que el MOPC le debió adjudicar este tramo y no a Electropar.

Según la impugnación, CADIA quedó posicionada en segundo lugar en la evaluación combinada en el lote 3 y “debía ser adjudicada considerando que los oferentes sólo podían resultar adjudicados en un lote y que la firma Electropar SRL quedó ubicada en primer lugar en el lote 1, donde debió ser adjudicada”.

Pero Electropar también obtuvo el primer lugar en el lote 3, por lo que el MOPC realizó una combinación de las ofertas más baratas de los “mejores calificados” en cada lote para adjudicar, o sea, para no otorgar más de un lote a una sola firma, y no tuvo en cuenta el orden de las ofertas por lote, sino que solo consideró los precios.

Lea más: MOPC firmó contratos para tramo 3 de la Ruta Bioceánica

En este sentido, la DNCP resaltó: “se constata que no existe una disposición expresa en el pliego que determine el orden de adjudicación de los lotes, y de los términos del informe de evaluación no se deduce el mecanismo adoptado o la justificación del carácter discrecional o no de la decisión adoptada, y, de ser el caso, las razones de oportunidad, mérito o conveniencia en las que se basó para determinar el orden de adjudicación de los lotes que no se encontraba previsto explícitamente en el pliego, tornando la evaluación insuficiente, así como la motivación del acto administrativo resultante”.

Por este motivo, Contrataciones anuló la adjudicación del lote 3 y resolvió la reevaluación de ofertas. Según fuentes consultadas por este diario, se revisarán todas las propuestas de fiscalización, es decir, también del lote 1 que había quedado con la empresa CIA SA; el lote 2 con Consultora de Ingeniería Alto Paraguay SA; y el lote 4, con Ingeneg SA. El monto total adjudicado -y que será reevaluado- fue por G. 83.014 millones.

Lea más: MOPC adjudicó la ruta bioceánica a sus ‘mimadas’ por US$ 311 millones

Obras se retrasan

La Ruta Bioceánica se adjudicó en febrero del año pasado, pero los trabajos siguen sin iniciar hasta ahora y persiste el retraso. El lote 1 estará a cargo del Consorcio del Pacífico, integrado por las firmas de Enrique Díaz Benza Cano y Vial Agro SRL. En este sector, la inversión será de G. 485.505 millones.

Por su parte, el lote 2, correrá por cuenta del Consorcio Chaqueño del Norte (LT SA – Constructora Heisecke SA – Benito Roggio e Hijos SA), cuyo monto adjudicado es de G. 589.273 millones. Asimismo, el lote 3 será construido por CDD Construcciones SA, por un monto de G. 464.527 millones y finalmente, el lote 4, estará a cargo del Consorcio TCR (Ingeniería de Topografía y Caminos SA – Constructora Isacio Vallejos SA – Rovella Carranza SA), adjudicado por G. 669.514 millones.

Carretera de casi 225 km

La construcción del tramo 3 de la Ruta Bioceánica entre Mariscal Estigarribia y Pozo Hondo abarca 224,82 Km de caminos y fue adjudicada en cuatro lotes, con una inversión total de US$ 354.245.764. Su potencial de creación de empleos es de 1.000 personas de forma directa. La futura carretera se conectará con el tramo 1 del corredor, que ya está en operación desde Loma Plata hasta Carmelo Peralta, que se ejecutó con la ley 5074 “llave en mano”.