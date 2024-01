Gobierno quiere aumentar endeudamiento a costa de Itaipú, advierte especialista

El especialista del sector energético, Ing. Axel Benítez, cuestionó que desde el Gobierno no se piense en el desarrollismo que pregonan. “Buscan arreglar tarifas y gastos sociales, pero no hablan de valor agregado por cada kilovatio-hora utilizado en el país, no tienen idea de ello”, manifestó.

Añadió que tampoco piensan en las pequeñas y medianas empresas, salvo para darles un carnet plastificado. “Si quieren desarrollismo, por qué no un tarifario especial para las mipymes, tal como ocurre en otro lados”, preguntó Benítez.

El especialista sostiene que la realidad es que el gobierno ya tiene lista una nueva partida de bonos por U$S 1000 millones, luego de que en el 2023 fueran colocados US$ 774 millones. “Necesitan urgente un apalancamiento y piensan en su irmão, Tío Rico (Brasil), como garante”, ironizó.

Asimismo, según Benítez, el actual presidente quizás rememora su época de ministro (2017), cuando exclamaba sin sonrojarse: “Estamos nadando en dólares. El problema es ¿qué estamos haciendo con esos dólares?”.

“Quizás tiene razón, el problema no es de recursos, es de mala administración estatal, pero pasaron cinco meses de manejo de la lapicera y como banqueros solo se concentraron en los guaraníes, dejando de lado al resto y en manos de los mismos”, dijo.