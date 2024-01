Itaipú: no conviene tener mucho dinero sin control, advierte expresidente de ANDE

Para el ex titular de la ANDE, Ing. Pedro Ferreira, el Paraguay no necesita ni le es conveniente tener un flujo alto de dinero sin control (como es hasta ahora), ya que eso puede crear una nueva generación de ricos sin capacidad de competir, solo con habilidad -y falta de escrúpulos- para repartirlo.

Esta fue su respuesta ante al pedírsele su opinión sobre la propuesta del gobierno de Santiago Peña de elevar la tarifa de Itaipú para el año en curso a US$ 23 o US$ 24 el kW-mes, de manera a generar un fondo para inversiones de US$ 2.000 millones, de los cuales US$ 1000 millones iría al Brasil y US$ 1000 millones quedarían para el Paraguay.

Ferreira agregó que el gobierno paraguayo tiene la obligación de prometer y cumplir primero con el pueblo paraguayo, por lo que considera que si hay buena fe, el gobierno debiera enviar el total de los gastos sociales de Itaipú al presupuesto general de gastos de la Nación (PGN). “Para ello no necesita permiso de Brasil, solo voluntad política, patriotismo y buenas intenciones. Ya ocurrió en 2009″, indicó.

Lea más: Paraguay plantea tarifa para crear fondo por más de US$ 2 mil millones anuales

Dejar de repartir

Insistió en que el gobierno de Santiago Peña puede hacer esto ahora, y dejar de repartir dinero de Itaipú. “Esa es la prueba, previa a la negociación con Brasil, de que si tienen 1000 millones de dólares más son para los paraguayos y no para uso discrecional”, reiteró.

Ferreira manifestó también que si el gobierno quiere demostrar transparencia, debe contestar desde Itaipú o desde la ANDE, todas las notas, que desde hace años piden información y se contestan con que Itaipú está por encima de la ley. “Para eso tampoco necesitan permiso de Brasil”, dijo.

El expresidente de la empresa estatal de electricidad añadió que el gobierno no usará bien los 1000 millones de dólares extra si hoy lo hace sin transparencia, con discrecionalidad e impunidad lo que ya administra, o reparten. “Tienen la posibilidad y la obligación de probarlo hoy”, reiteró.

Lea más: Santiago Peña y Lula da Silva siguen sin definir la tarifa de Itaipú para este año

Cabe recordar que Itaipú Binacional cuenta con el fondo para gastos socioambientales, que utiliza sin rendir cuentas a ningún ente de control estatal. El año pasado, mediante el acuerdo tarifario con el Brasil, se lograron US$ 400 millones para cada país.

Tarifa entre US$ 23 y US$ 24 kW-mes

La tarifa planteada por el Paraguay a su socio en Itaipú, el gobierno brasileño, busca generar recursos por encima de los US$ 2.000 millones por año, que serían distribuidos en partes iguales, informó el ministro de Industria y Comercio, y consejero de la binacional, Javier Giménez. Indicó que la tarifa planteada ronda entre los US$ 23 y US$ 24 kw-mes. Este monto es mayor al que la hidroeléctrica venía cobrando cuando pagaba su deuda, que fue saldada en febrero del 2023, y que era US$ 22,60 Kw-mes. Giménez explicó que la idea es llevar la tarifa al límite del umbral de competitividad para la industria y para lo que puedan pagar los consumidores.