PGN 2023: cerró el ejercicio en US$ 17.154 millones

Los datos indican que el presupuesto aprobado inicialmente mediante la Ley N° 7050/23 ascendía a G. 105,3 billones (US$ 14.844 millones al cambio presupuestado), de esto a la administración central le correspondía G. 56,2 billones (US$ 7.928 millones) y las entidades descentralizadas G. 49,1 billones (US$ 6.916 millones).

En el transcurso del año, sin embargo, se aprobaron en el Parlamento ampliaciones presupuestarias para diversas entidades públicas que al mes de noviembre elevaron el monto a G. 117,2 billones (US$ 16.517 millones), con una ejecución del 73% de los gastos hasta ese entonces.

La cifra se disparó en diciembre con la aprobación de la Ley N° 7218/2023 “Por el cual se establecen medidas extraordinarias de gestión para las finanzas públicas”, que autorizó la emisión de bonos del Tesoro por G. 4,4 billones (US$ 600 millones) para pagar deudas a empresas constructoras y farmacéuticas.

Con esta ampliación el presupuesto 2023 al cierre del ejercicio aumentó a G. 121,7 billones (US$ 17.154 millones), lo que representa una variación del 15,5% con respecto al monto inicial, que implica G. 16,3 billones (US$ 2.309 millones) más.

Los gastos obligados hasta diciembre, por su parte, sumaron G. 100,4 billones (US$ 14.153 millones), lo que representa una ejecución del 83% del monto total asignado para el ejercicio pasado e, incluso, por debajo del nivel inicial.

El déficit fiscal de 4,1%

El año pasado las finanzas cerraron con un déficit fiscal acumulado de más de G. 13 billones (US$ 1.790,4 millones), lo que representa el 4,1% del PIB, en parte ya como resultado del compromiso del gobierno en saldar las deudas de años anteriores con empresas constructoras y farmacéuticas.

De acuerdo con los datos del Ministerio de Economía, los ingresos tributarios registraron una variación nominal de 6%, resultando en una presión tributaria de 10,1% del PIB; en tanto que los gastos públicos crecieron a una tasa del 17,4%.

La cartera explicó que el incremento de los gastos se debió al aumento en los pagos de salarios en Salud, Educación y Fuerzas Públicas; aumento en las prestaciones sociales por mayores gastos en programas adultos mayores y tekoporá, incremento en los pagos de pensiones contributivas; y el incremento en el pago de Intereses de la deuda pública, explicado principalmente por los aumentos de las tasas de interés de los compromisos con organismos multilaterales.

E nivel de inversión pública, por su parte, fue de más de G. 8,2 billones (US$ 1.135,8 millones), representando el 2,6% del PIB.

Deuda flotante o pendiente 2023

La deuda flotante o pendiente de pago del ejercicio 2023 sumó US$ 530 millones, siendo el 70% de esta deuda atribuible a compromisos adquiridos por los Ministerios de Salud y Obras Públicas, según el MEF.

La deuda con los proveedores, en cuanto a gastos financiados con recursos del Tesoro, se pagó hasta la semana pasada; pero con las constructoras y farmacéuticas se abonará la totalidad tras la emisión de bonos.