MOPC pagará US$ 290 millones de la deuda a constructoras hasta febrero

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), cuya titular es la Ing. Claudia Centurión, informó que cerró el 2023 con una ejecución presupuestaria de US$ 1.070 millones, monto que representa el 85% del presupuesto asignado a esta cartera para el año pasado, según los informes preliminares de la institución.

Sin embargo, en la ejecución específica en el rubro de inversión física (nivel 500), o sea las relacionadas con obras propiamente, la cartera ejecutó US$ 794 millones, monto que representa un incremento del 16% con relación al nivel que alcanzaron en 2022, según la institución.

El viceministro de Administración y Finanzas de la institución, Marcos Elizeche, resaltó que con esta ejecución se podrá pagar el 90% de la deuda acumulada, de US$ 330 millones, al sector de la construcción, que representa US$ 290 millones. Empero, esta cifra solo se obligó en el presupuesto del año pasado, por lo que el pago propiamente se realizará hasta febrero del corriente ejercicio, como deuda flotante, según explicó el alto funcionario a ABC Color.

Asimismo aclaró que el 10% restante solo quedó pendiente por falta de documentación correspondiente, lo cual se pondría en regla con los trámites en curso.

Aún no tienen el informe final de la Ejecución presupuestaria

Al obligar la deuda que tiene el MOPC con las empresas, la ejecución del mes de diciembre del año pasado sería una de las más elevadas de los últimos años, pero estas cifras “siguen sin cerrarse”, ya que recién la próxima semana se tendría un informe final de la ejecución, según Elizeche.

“Estamos hablando de US$ 290 millones, aproximadamente, que van a ser honrados de los US$ 330 millones que estaban pendientes de pago a las constructoras y eso tiene un impacto dinamizador muy importante, hablamos, de que estas empresas estaban no digo que paradas, pero muchas de ellas estaban enlentecidas en su procedimiento, dado que no tenían el flujo financiero para poder cumplir ellos con sus proveedores”, explicó.

Corresponden pagar deudas, según auditoría del Ejecutivo

El MOPC había ordenado la realización de una auditoría del Poder Ejecutivo para revisar la deudas heredadas del Gobierno anterior a las constructoras. Elizeche resaltó que ya recibieron un reporte preliminar de ese informe y que en el mismo se concluyó que correspondía pagar las deudas a las empresas, pero que aún no se tiene el informe final.

“Antes de iniciar el proceso de pago pedimos un reporte preliminar (de la auditoría del Ejecutivo), que no podemos divulgar aún porque es preliminar. Una vez que esté finalizado nos van a pasar los reportes finales. En cuanto al proceso de la obra en sí, no hay mayores observaciones. Todo lo que tiene que ver con las certificaciones de obras, a las documentaciones relacionadas, a los contratos en general, no hay mayores observaciones en ese detalle. Por eso también nosotros procedimos al pago”, expresó.

Pero el viceministro adelantó que dicho informe tendrá observaciones en cuanto a los procedimientos que se hicieron internamente, como por ejemplo, los registros contables y la gestión de las deudas.