Ejecutivo insiste en que acuerdo con Unión Europea no es una entrega de soberanía

Desde el Gobierno paraguayo y específicamente el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) se reafirma en las tratativas que se llevan adelante con la Unión Europea (UE) para firmar un acuerdo de cooperación, que según el viceministro de la Red de Inversiones y Exportaciones (Rediex), Rodrigo Maluff traerá beneficios con posibles nuevos mercados.

En ABC TV aclaró que como autoridades buscan posicionar mejor a nuestros productos. Admitió que de U$S 490 millones en concepto de exportación, unos U$S 280 millones es lo que incluye Europa con sus reglas o condiciones.

Detalló que U$S 210 millones corresponde a soja, U$S 30 millones en carne y cuero por U$S 20 millones. De firmarse la cooperación, regirá desde enero de 2025, sostuvo.

“En aceptar productos que cumplen con algunas condiciones, yo no lo entiendo como pérdida de soberanía. Existe una adenda sobre el tema ambiental, que varios países están aceptando”, resaltó.

No se firmó nada y aseguró que la UE no va a legislar sobre nuestras leyes

Ante la inquietud de varios sectores de la producción sobre este acuerdo, Maluff expresó que el Ejecutivo trabaja en la cooperación y no se firmó nada, pues sigue analizando.

“Lo que se está conversando no va por encima de las leyes nacionales, ni no nos van a legislar. Ellos no van a interferir, solo quieren un registro de trazabilidad”, manifestó. Afirmó que no se delega ningún poder y que la UE no hace al país pedidos leoninos.

Maluff refirió que se tendría una cooperación técnica no reembolsable de 10 millones de euros. Pretenden ingresar al Paraguay U$S 300 millones.

“Esto es parte de un programa mayor para crecer en la relación con países de Europa. Les invitamos a que sus productos también lo hagan acá con sus inversores para generar empleo”, finalizó.