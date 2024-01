Bancos ganaron US$ 594 millones en el ultimo año

El sector financiero cerró un buen ejercicio en línea con el repunte de la economía, según se puede apreciar en los resultados al cierre de diciembre del 2023 donde se observa un aumento del 30% en las utilidades de los bancos.

Las entidades bancarias en conjunto obtuvieron utilidades por G. 4,33 billones (US$ 594 millones al cambio actual) entre enero y diciembre del último año, de acuerdo con los datos del boletín financiero emitido por el Banco Central del Paraguay (BCP)

Según dichos resultados, se puede observar cómo el negocio financiero adoptó los efectos de la reactivación económica y recupero en sectores claves, como son la agricultura, la ganadería, y la agroindustria, sectores que fueron muy afectados en el 2022 por la sequía.

De acuerdo con los datos del boletín de bancos, las ganancias de las intermediarias a diciembre del año 2023 superan en 30% a las utilidades alcanzadas en igual periodo del 2022, cuando sus utilidades alcanzaron G. 3,52 billones (US$ 483 millones).

¿De donde provienen las ganancias de los bancos?

Las ganancias de las intermediarias provienen principalmente de la colocación en letras de regulación monetaria del BCP, comisiones por préstamos, intereses por créditos, tarjetas y otros productos y servicios brindados.

En el último año, el BCP pagó intereses en concepto de colocación de sus instrumentos de regulación monetaria en el sistema financiero (en los bancos), por G. 1,39 billones (US$ 191 millones). En cuanto a los créditos, en el último año, la cartera creció 11% y totalizó G. 141,4 billones (US$ 19.378 millones).

Cabe señalar que en el último año se dieron algunos cambios, fusiones e incorporaciones en este segmento. Por ejemplo, se concretó la fusión por absorción del banco Regional por parte de Sudameris Bank que amplió su participación, además la entidad ueno pasó de financiera a banco en el mes de diciembre último. Ahora ueno tramita su fusión por absorción de Visión Banco.

Los que más ganan

De acuerdo con los registros del BCP, los bancos con mayor rentabilidad entre enero y diciembre del año 2023 fueron: Itaú, con G. 1.167.601 millones (US$ 160 millones); le siguen el banco Continental, con G. 851.938 millones (US$ 117 millones); Sudameris con G. 594.189 millones (US$ 81 millones), el BNF, con G. 479.309 millones (US$ 66 millones), GNB G. 384.509 millones (US$ 53 millones), Atlas G. 288.001 millones (US$ 40 millones).

Cabe resaltar que las utilidades de los bancos representan el 97% del total del sistema compuesto además por las financieras y las casas de cambio.

Por su parte, las entidades financieras lograron utilidades por G. 86.829 millones (US$ 12 millones), que representa un aumento del 2% frente al año 2022.

En cuanto a las casas de cambio han registrado una reducción del 66% en sus utilidades al cierre del 2023 alcanzando G. 27.138 millones (US$ 3,7 millones), frente a G. 78.694 millones (US$ 10,7 millones) del año 2022.