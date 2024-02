El “desacuerdo” en Itaipú no afectó los pagos de enero al Estado paraguayo

Debido La actual “discordia” -calificación usada por el director general brasilño de Itaipú, Enio Verri - sobre la tarifa 2024 de Itaipú, la binacional atrasó el pago de salarios, facturas, a su personal, proveedores, etc. Como el impasse continúa, a pesar de la reunión del lunes en Asunción, se temió que la entidad igualmente demora las transferencias de recursos al Paraguay.

También el lunes último informaron que Itaipú pudo cumplir esta obligación. Habitualmente, las oficinas paraguayas de la binacional publican esta actividad en los primeros días del mes siguiente a los vencimientos y que en esta ocasión, la correspondiente información llegó a las redacciones la filo del mediodía del día 5 de este mes.

Según el material que remitió la Asesoría de Comunicación Social - División de Prensa de Itaipú, la suma correspondiente al pago por cesión de energía en el primer mes del año alcanzó US$ 21.399.500, el 0,4% más que la cantidad que remesaron en el mismo mes de 2023 (US$ 21.317.582).

La compensación por cesión de energía, hasta enero de 1986, formaba parte del costo del servicio de electricidad de Itaipú, que pudo depurarse gracias a las persistentes presiones de estudiantes, técnicos, sindicalista y la prensa independiente de nuestro país.

La compensación fue parte del costo de Itaipú hasta 1986

En otras palabras, el precio del excedente paraguayo, que según el Acta Final de Foz de Yguazú, documento que menciona el Considerando del Tratado de Itaipú, recibiría un justo precio. Sin embargo, sus redactores intentaron ocultarlo en el Art. XV del Tratado de Itaipú.

En cuanto a los Royalties, una especie de alquiler que paga la entidad binacional a los países propietarios del río Paraná, componente por ende del costo de referencia, el informe de las oficinas paraguayas de la entidad señala que fue de US$ 22.897.800, 11,9% más que la suma que transfirieron al BCP en enero de 2023 (US$ 20.462.014),

Este concepto, que la binacional también abona al Brasil, lo calculan sobre un monto básico que fue incorporado al capítulo III del Anexo C del Tratado y lo acreditaban por cada GWh (1 GWh = 1000 MWh) “generado y medido en la central eléctrica”.

El monto inicial fue ajustado entre 1986 y 1992, con un factor multiplicador que llegó a 4 en 1992, año en que este proceso de ajustes se detuvo.

Resarcimientos a la ANDE y utilidad por el capital que aportó

Los beneficios de la ANDE - Resarcimiento de las cargas de administración y supervisión relacionadas con la Itaipú, canalizaron hacia la estatal en enero último US$ 1.761.400, 11,9% más que la suma que recibió en el mismo mes del 2023.

Lea más: Beneficios que podrían tener los paraguayos tras cancelación de deuda en Itaipú, según Ferreira

En el renglón “beneficios de la ANDE” debe incorporarse también la utilidad por el capital que aportó inicialmente. Ambas cargas integran el costo del servicio de la binacional.

Finalmente, Itaipú transfirió en enero de este año un total de US$ 46.058.700, superior en 8,7% a la suma que envió en enero de 2023 (US$ 43.353.597).

En todo el ejercicio 2023, de acuerdo con las mismas fuentes, la entidad binacional remesó al gobierno paraguayo US$ 535.081.200, 25% más que la cantidad que había transferido en 2022 (US$ 429.280.800), según los registros de Itaipú..

US$ 232.974.200 pagó Brasil en 2023 por energía cedida

En 2023. Paraguay recibió del Brasil, en concepto de “Compensación por cesión de Energía: US$ 232.974.200, contra US$ 183.059.100 recibidos en 2022. El aumento, atribuido a un año más lluvioso, fue del 27,3%. En cuanto a los Royalties, sumaron US$ 251.894.100, 24,1% mayor a los ingresos 2002 (US$ 203.023.200). Los ingresos de la ANDE crecieron un 16,24%.