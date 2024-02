Deuda Pública: pago de intereses aumenta 24%

El informe del Ministerio de Economía da cuenta que en 2023 destinaron G. 5,2 billones (US$ 720,3 millones al cambio vigente) al pago de los intereses, del cual G. 4,8 billones fueron a deuda externa y G. 394.800 millones a la deuda interna.

Para el presente ejercicio 2024, el monto total asciende a G. 6,5 billones (US$ 895,3 millones), del que G. 6 billones fueron asignados a la deuda externa y G. 498.900 millones a la deuda interna.

La diferencia entre uno y otro ejercicio representa G. 1,2 billones (US$ 175 millones) más que el Tesoro Público deberá desembolsar para cumplir con los acreedores, lo que equivale a 24%.

Los intereses de la deuda son considerados gastos rígidos, por lo que el Tesoro debe pagar con recursos genuinos y no con fondos provenientes de endeudamientos, aunque en años anteriores debido a la pandemia y a otros factores, suspendieron en algunos años su aplicación mediante ley especial.

Los pagos se realizan a los acreedores

Los pagos se efectúan por las deudas contraídas con organismos financieros internacionales (BID, Banco Mundial, CAF, Fonplata y otros), con los tenedores de bonos del Tesoro local e internacional, y con inversionistas por obras efectuadas bajo la ley llave en mano.

La administración central incluye a los tres poderes del Estado (con sus correspondientes instituciones dependientes), la Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo y el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura.

Deuda que corresponde al gobierno central

La última publicación realizada por el Ministerio de Economía sobre la deuda pública total de la administración central señala que al mes de noviembre de 2023 el saldo asciende a US$ 14.475 millones, lo que equivale a 7,7% más que el ejercicio 2022.

Dentro de este paquete de deudas, los bonos externos representa US$ 6.263,3 millones y equivalen al 43% del total, aunque este monto no incluye aún la colocación realizada en el mercado internacional la semana pasada por unos US$ 1.000 millones.

También se suma la deuda con las entidades multilaterales, que es de US$ 6.403,2 millones, que equivalen al 44% del total; con bonos internos US$ 577,3 millones, que tampoco incluye la última emisión realizada en diciembre del año pasado en el mercado local, por un monto equivalente a US$ 220 millones.

Además, la deuda en bono con el Banco Central del Paraguay (BCP), de US$ 529 millones; con los organismos bilterales, US$ 139,7 millones; y por la vía de la ley llave en mano, US$ 562,6 millones.