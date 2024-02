Caja Fiscal: el primer mes cerró con un déficit del 36%

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dio a conocer ayer el resultado financiero de la Caja Fiscal correspondiente al mes de enero, el primero del año. en el que se destaca que el único sector que sigue con superávit es el de los empleados públicos, mientras que los cinco restantes se encuentran en situación deficitaria.

Los datos dan cuenta que ingresaron en concepto de aportes G. 257.678 millones (US$ 35,2 millones) y que abonaron beneficios a los jubilados y pensionados por G. 401.502 millones (US$ 55 millones), que implica una diferencia negativa de G. 143.824 millones (US$ 19,8 millones) y equivale a 36%.

El saldo rojo se financia en gran parte con recursos recaudados con los impuestos que paga la ciudadanía y, en menor medida, con los fondos del sector superavitario.

Sectores que componen la Caja Fiscal

La Caja Fiscal, administrada por el Ministerio de Economía, está compuesta por seis sectores: empleados públicos, que registra superávit del 41%; magistrados judiciales, docentes universitarios, militares, policías y maestros, con déficit de 23%, 13%, 68%, 54% y 489%, respectivamente.

El sector de magistrados judiciales hasta el año pasado cerró con superávit del 14%, pero desde el presente ejercicio se sumó al de docentes que entró en déficit en 2023 y a los demás sectores que vienen arrastrando pérdidas desde 2015.

La Caja de Jubilaciones del sector público terminó el ejercicio fiscal 2023 con un déficit acumulado de más de G. 1,1 billón (US$ 155,8 millones), lo que representó 24% de diferencia entre los ingresos y pagos efectuados.

Según los técnicos del MEF, el saldo negativo es mayor si se suma el aporte que realiza el Tesoro en concepto de cargos vacantes, que también se financia con los impuestos, que el año pasado sumó G. 714.562 millones (US$ 97,6 millones).

Los cálculos realizados por la cartera indican que en los últimos ocho años, el Tesoro ya destinó de los impuestos pagados por la ciudadanía cerca de US$ 900 millones para cubrir la brecha y cumplir con el pago a los jubilados.

Reforma de la Caja Fiscal no avanza

Esta brecha negativa se irá ampliando y consumiendo los recursos genuinos, ya que desde el gobierno no se impulsa ningún proyecto de ley de reforma de la Caja, a fin de buscar resolver este problema.

Por ahora, el único proyecto de ley presentado el año pasado al Congreso por el gobierno anterior, para conformar una comisión nacional que se encargará de realizar el análisis y luego recomendar las medidas a ser aplicadas, está sin movimiento en las comisiones del Senado, a pesar de que se consideraba como uno de los temas prioritarios.