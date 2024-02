“La carne europea tiene gusto a maíz, no es como la paraguaya”, responde ministro del MIC a embajador francés

La Asociación Rural del Paraguay (ARP) había iniciado la campaña de marketing “Ustedes se lo pierden”, dirigida a los consumidores de carne de Europa, a raíz de las nuevas exigencias establecidas por la Unión Europea (UE), como el Reglamento N° 1.115/2023, que afectará la exportación del producto vacuno y granos desde nuestro país hacia ese mercado.

Pierre-Christian Soccoja, embajador de Francia ante el Paraguay, respondió provocativamente a la campaña de la ARP. En su cuenta de X publicó: “Cuando vengan a Francia ‘no se lo pierdan’ y disfruten de una rica carne orgánica de origen controlado”, con dos imágenes sugestivas sobre la producción local.

Luego de la mediatización del posteo, el embajador francés decidió eliminarlo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La respuesta del MIC a embajador francés

En ABC Cardinal, el titular del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Javier Giménez, respondió esta mañana al embajador francés: “Lo primero que me viene es: ¿qué necesidad de hacer ese tuit?”.

“El embajador francés puede decir lo que quiera, pero no se compara la carne paraguaya a ninguna otra carne del mundo; es natural, producida con altísimo estándar de calidad y tiene un gusto que no tiene ninguna otra. No sé si probaron la carne europea -incluso la norteamericana-, tiene gusto a maíz, no es como la carne paraguaya”, agregó.

Lea más: Carne paraguaya: la provocativa respuesta del embajador de Francia al titular de la ARP

Con relación a la campaña de la ARP, refirió que cuestiona su eficacia sobre el convencimiento a los europeos. No obstante, resaltó que “posiciona a la carne paraguaya como lo que es: la mejor del mundo”.

“A mí me gusta mucho la campaña. Por el lado interno, es muy provechoso levantar el ánimo al ganadero que viene de años malos en cuanto a precio. Siempre es bueno salir al mundo y decir que producimos un producto que nadie tiene, lo cual es cierto”, subrayó.