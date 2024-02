ANDE debe US$ 101 millones a Itaipú por facturas de octubre a diciembre

Las facturas de prestación de los servicios de electricidad de Itaipú Binacional a la ANDE, relativas al suministro del 2023, pendientes de pago, ascienden a US$ 101 millones y corresponden a los meses de octubre, noviembre y diciembre. Este monto considera la tarifa que rigió el año pasado, que fue de US$ 16,71 kW-mes.

Las facturas por el suministro en estos primeros meses del año aún no se emitieron, dado que estas se pagan tres meses posteriores al consumo.

El Ing. Sosa, al ser consultado acerca del monto provisorio que la estatal está pagando, así como la ENBPar en Brasil, a Itaipú, considerando que aún no hay tarifa definida, explicó que las facturas aún no fueron emitidas. “Todavía no vence la factura de este año, o sea que la factura se paga tres meses después del suministro, o sea que en marzo recién cuando, cuando venzan las primeras facturas de este año ya vamos a hablar sobre este tema, pero hasta el momento no porque todavía no vencieron las facturas de este año, que se da tres meses después”, detalló.

Asimismo comentó que la ANDE sigue optimizando el intercambio con Itaipú, Yacyretá y con Acaray, independientemente de que todavía no haya un consenso con respecto a los temas que se están negociando. “Seguimos operando, optimizando el intercambio con Itaipú, porque nosotros programamos y en base a nuestras programaciones, la Itaipú tiene que darnos”, indicó el titular de la ANDE y consejero de la binacional.

Añadió que sin llegarse a un consenso con respecto a la tarifa ni al acuerdo operativo entre los gobiernos de Paraguay y Brasil, tampoco hay una potencia contratada hasta el momento. Es así que la ANDE sigue operando de acuerdo a las necesidades del sistema eléctrico paraguayo.

Cabe recordar que Itaipú sigue sin definir su tarifa del año en curso, porque internamente los socios propietarios de la hidroeléctrica no lograron un acuerdo sobre sus bases presupuestarias. Eso se da por tercer año consecutivo debido a que existen posiciones divergentes entre los gobiernos de ambas países propietarios de la hidroeléctrica respecto al monto que se debe pagar.

Dada la indefinición sobre el mencionado componente, el Directorio Ejecutivo resolvió el lunes último adoptar, tal como lo hicieron en 2022 y 2023, unos procedimientos provisorios y extraordinarios para mantener el funcionamiento de la entidad, poder pagar a sus empleados, proveedores y contratistas.

Procedimientos provisorios recién adoptados

El lunes 19 de este mes, el Directorio Ejecutivo de la entidad binacional Itaipú logró destrabar los problemas administrativos que venía soportando la empresa hidroeléctrica debido a la falta de acuerdo sobre la tarifa del año en curso. Lo hizo mediante la adopción de procedimientos provisorios y extraordinarios, que este año, a diferencia de los anteriores, se dio recién luego de más de un mes y medio de empezado el año, hecho que generó problemas para los pagos a proveedores, contratistas y hasta a los empleados de la binacional.