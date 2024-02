¿Qué tarifa provisoria pagará ANDE a Itaipú?

La Resolución del Directorio Ejecutivo (RDE) 001/2024 logró destrabar el problema administrativo que venía soportando la empresa hidroeléctrica, con el mismo mecanismo que utilizó el gobierno de Mario Abdo Benítez ante la falta de acuerdo sobre la tarifa de los años 2022 y 2023. Sin embargo, en esta ocasión no se habla de qué tarifa provisoria pagará cada entidad compradora de la energía de Itaipú.

Es decir, en los años anteriores, para que Itaipú pudiera tener recursos para solventar sus gastos, la ANDE pagaba la tarifa que sostenía en la negociación con el Brasil que debía ser. Por su parte, ENBPar hacía lo mismo, con una tarifa más baja, hasta acordarse el monto del precio por la potencia de Itaipú. Entonces ENBPar pagaba la diferencia y la ANDE recibía como crédito lo que pagó de más.

Según fuentes internas de la binacional, la entidad está cobrando recién ahora por los meses de noviembre y diciembre del 2023, pero a partir de marzo se deberá establecer las tarifas que se van a facturar provisoriamente por lo que se consumió en enero y en febrero.

¿Qué monto se pagará?

Cabe recordar que el ministro de Energía del Brasil, Alexandre Silveira, y el de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, propusieron el lunes 5 de este mes bajar la tarifa de la entidad binacional a US$ 14,77/KW-mes, según publicó el diario Valor Económico del vecino país.

En tanto que el gobierno paraguayo habría propuesto una cifra que oscila entre los US$ 23 y US$ 24 kw-mes, según había comentado el consejero de Itaipú y ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, monto que incluso es mayor al que la hidroeléctrica venía cobrando cuando pagaba su deuda, que era US$ 22,6 Kw-mes.