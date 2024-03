Bajante de río complica exportación de granos

“Nos encontramos en una situación muy compleja en relación a los niveles del río Paraguay, y eso está afectando el ritmo de las exportaciones. Estamos transportando un promedio de 30 o 40 por ciento menos de capacidad, lo que significa que se requieren de más equipos para transportar el mismo tonelaje, en un momento en el cual nos encontramos en el pico de exportación de soja, que en volumen estamos hablando del principal producto del país y claramente afecta a todo el sistema”, expresó.

Se opera normal en la hidrovía

“Con respecto a Argentina y la hidrovía, se siguen emitiendo las facturas de peaje, pero el Paraguay no está pagando. Básicamente las empresas armadoras no están abonando y tampoco hay una exigencia del cobro, por lo tanto no existen interdicciones o detenciones. Es decir, se está operando en condiciones normales”, confirmó Valdez.

Por otro lado, expresó que Argentina no está haciendo ningún tipo de trabajo para mejorar las condiciones del cauce hídrico en el tramo del río Paraguay compartido entre nuestro país y esa nación vecina. De hecho, Paraguay es el que se está encargando de realizar todas las obras de mantenimiento y dragado en la extensión del tramo compartido. “Te confirmo que ellos no están haciendo nada”, puntualizó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Río complicado todo el año

En cuanto a cómo ven el comportamiento del río para todo el año, el directivo señaló que el panorama es incierto porque por un lado estamos en una época en la que cíclicamente el río Paraguay debería empezar a subir. El problema es que hubo tanto estrés hídrico en la cuenca brasileña donde se deben formar las reservas de agua, y no hubo lluvias suficientes, entonces el nivel de reservas bajó a puntos críticos.

“Lo que esperamos es que se dé un ciclo con leve tendencia creciente, pero probablemente no lo suficiente como para asegurar o garantizar niveles de agua óptimas durante el año. Es decir durante todo el año tendríamos un río complicado, lo que sin dudas nos preocupa”, finalizó.