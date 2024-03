Desacelereran desembolsos de la AFD en el primer mes

La Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) desembolsó créditos por G 57.804 millones (US$ 7,9 millones al cambio actual) en el primer mes del año 2024, lo cual representa un retroceso del 34% en comparación a las cifras alcanzadas en el mismo mes del año 2023, en el que había logrado desembolsar créditos solicitados por un total de US$ 12 millones, de acuerdo con el reporte de la agencia estatal.

Según los datos oficiales de la institución, la mayor parte de los recursos AFD fue destinada para financiar proyectos inmobiliarios, en un 90% para viviendas. La AFD financió planes de viviendas por valor de G. 50.205 millones (US$ 6,8 millones).

En el último año, la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) desembolsó créditos por G. 2,028 billones (US$ 277 millones al cambio actual), donde ya se notaba una desaceleración en la entrega de créditos en la última parte del año.

Por otra parte, se destaca también el financiamiento al sector agrícola que representó el 6,8% de los recursos otorgados por la agencia de créditos a las instituciones financieras para este fin. En tanto, el sector ganadero se benefició con el 3,8% de los recursos de la AFD, mientras que el sector comercial se benefició con el 2,2% de los recursos desembolsados por la AFD en el primer mes del 2024, entre los principales receptores de los caudales.

En cuanto a cartera o saldo de crédito se destaca el sector de viviendas con créditos vigentes por US$ 481 millones, el sector industrial con US$ 172 millones y el área de ganadería con US$ 125 millones, de acuerdo con los datos oficiales facilitados por AFD. Cabe señalar que esa entidad es una banca de segundo piso y llega a los clientes a través de las instituciones financieras autorizadas.

En ese sentido, se destaca que las empresas bancarias son las más activas con los fondos AFD, con una participación del 80% del total