Concursos facilitaron la inclusión de las mujeres en la función publica

Si bien en los últimos años se han dado pasos importantes en materia de inclusión de las mujeres en la función pública, específicamente en la banca central, y sobre todo en cargos directivos, todavía hay una enorme trecho por avanzar, igualmente este desafío se traslada en el sector financiero privado, fueron temas abordados en el tercer Foro de Inclusión de las Mujeres que se realizó ayer en el instituto del Banco Central del Paraguay (BCP).

La miembro del directorio Liana Caballero resaltó la importancia que tienen los concursos públicos de oposición y méritos en lo que se refiere a inclusión. Refirió que según datos estadísticos internos antes de los concursos públicos, la presencia de mujeres en la entidad monetaria era imperceptible y mucho más aún para cargos directivos. Sin embargo, la situación cambió cuando a partir del 2008 se implementaron los ingresos por concursos y desde ahí a la fecha, el 45% de los funcionarios que ingresaron a la institución monetaria han sido mujeres, y resaltó que su ingreso al BCP justamente se ha dado por este concurso.

“Creo firmemente que los concursos públicos fueron el punto de inflexión para la inclusión de la mujeres en la banca matriz y sobre todo para puestos claves, así como la capacitación constante y la generación de oportunidades que son puertas que permitieron una mayor equidad “, afirmó.

Con estos avances, actualmente los cargos directivos son ocupados en un 40% por mujeres (dos de cinco), mientras que la plana ejecutiva en un 30%. No obstante, en el tiempo todavía hay una enorme deuda en cuanto a la equidad.

Mujeres en el directorio del BCP

Desde la creación del BCP en año 1952 han pasado por el directorio de la entidad monetaria unas 128 personas de las cuales, solo 3 mujeres llegaron a acceder a un puesto en el colegiado de la banca matriz y se dieron en las recientes administraciones, esto representa apenas un 2,3% del total. La primera en acceder en un puesto en el directorio del BCP fue Liana Caballero (2019) para completar el periodo de José Caballero quien en ese periodo fue propuesto para presidir el BCP.

Luego ingresó María Fernanda Carrón que se mantuvo en el cargo entre el 2021 y 2022. Actualmente, se da hado un salto importante en la equidad en el directorio del BCP ya que dos de los cinco integrantes son mujeres: Carmen Marín que ingresó en el 2022 y Liana Caballero quien volvió a ser nominada para integrar el colegiado el año pasado.

En lo que respecta al puesto de presidente del BCP, solo una mujer llego a este alto cargo entre 28 titulares que pasaron por el ente monetario en 72 años. Mónica Pérez llegó a ser titular del BCP en el año 2006.

Las cuatro mujeres que llegaron a la máxima instancia del directorio de la entidad monetaria expusieron ayer como disertantes del tercer foro de inclusión financiera de la mujer, en el marco del “Día Internacional de la Mujer”

Brechas en el sector financiero privado

Pero ¿cómo estamos en el sector financiero privado en materia de inclusión de la mujeres? Liana Caballero, miembro del directorio del BCP mencionó que de acuerdo a la encuesta realizada por la entidad monetaria, la inclusión en este segmento todavía es muy baja, y más en lo que se refiere a cargos directivos y de gerenciamiento.

Mencionó que actualmente solo el 18% de los cargos directivos de los bancos y financieras están ocupadas por mujeres y 33% en los puestos ejecutivos y de gerenciamientos, por lo que reflexionó que aún hay un gran trecho que recorrer y animó a las mujeres a seguir capacitandose y aprovechar los espacios de oportunidad para demostrar su capacidad.

Por su parte, el presidente del BCP Carlos Carvallo destacó el aporte de cada una de las disertantes y abogó por más espacios para las mujeres en la conducción de la política monetaria. Añadió que el espacio conquistado por las que pasaron y están ocupando cargos directivos son las banderas que serán recogidas por otras mujeres que seguirán sus pasos.

A su vez, la ex titular de la banca matriz Mónica Pérez resaltó el rol de la mujer en la economía. “Cuando las mujeres están empoderadas, las economías crecen” afirmó.

Efecto derrame en créditos AFD

La Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) desde su creación hasta el mes de enero de 2024 ha otorgado préstamos y respaldo de créditos por casi US$ 740 millones, de los cuales fueron beneficiarias unas 22.000 mujeres, estos datos brindó en el marco de la conmemoración del día internacional de la mujer.

Los créditos otorgados por AFD a través de las intermediarias autorizadas son mediante garantías para diversos sectores tales como: vivienda, mipymes, educación, industrial, agroganadero; entre otros.

Fuentes de trabajo

Según la AFD, con los créditos brindados a mujeres, se ha generado y/o mantenido alrededor de 172.000 empleos de manera directa e indirecta.

El informe indica que más de 11.000 mujeres accedieron a préstamos para financiar sus viviendas a través de los productos de la AFD: “Primera Vivienda” y “Mi Casa”, por un total de US$ 448 millones. Además, se menciona que, en el sector de educación fueron otorgados créditos a mujeres por valor de US$ 3,5 millones. El 87% de las mujeres que obtuvieron préstamos AFD para la educación, financiaron sus estudios de posgrados en el extranjero. El 52% de los créditos fueron solicitados por mujeres de entre 18 y 30 años. En general, se especializaron en rubros de la salud, administración, estudios de sostenibilidad y Marketing. Asimismo, más de 1200 créditos se otorgó a mujeres en otros sectores, por US$ 30 millones.

El 54,4% de las mujeres están ocupadas en trabajo remunerado

La tasa de ocupación de las mujeres de 15 y más años de edad es de 54,4%, es decir, unas 1.216.519 mujeres cuentan con trabajo remunerado. Los hombres, por otra parte, tienen una tasa de ocupación del 78,7%, unas 1.662.197 personas, de acuerdo con los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Las categorías ocupacionales de mayor concentración de las mujeres de 15 y más años de edad son “trabajadoras por cuenta propia” (30,5%), “empleada/obrera privada” (29,1%) y “empleada doméstica” (16,0%), de acuerdo con los datos.

Mayor ocupación en sector terciario

El reporte detalla igualmente que el 81,1% de las mujeres ocupadas trabajan en el sector terciario: 32,8% trabaja en comercios, restaurantes y hoteles; 39,2% en servicios comunales, sociales y personales y 9,1% en otros servicios y ocupaciones como sector energético, trasporte y otros.

Por otra parte, el 9,2% de las mujeres ocupadas trabajan en el sector secundario.

Mientras que 9,7% de las mujeres ocupadas trabajan en el sector primario (agricultura, ganadería, caza y pesca).

Otro dato relevante es que los hogares encabezados por mujeres de 15 y más años de edad representan el 38,4% en nuestro país. En cuanto al promedio de ingresos mensuales de las mujeres ocupadas de 15 y más años es de alrededor de G. 2.437.000 de acuerdo con el INE.