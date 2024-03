Deuda pública: en tres años se “bicicletearon” US$ 700 millones

El informe del Ministerio de Economía que detalla la emisión de bonos soberanos desde 2013 al 2023, da cuenta que desde el año 2021 se emiten bonos para bicicletear la deuda pública y extender el vencimiento de su pago.

La emisión de bonos en el mercado internacional se realiza en el marco de la Ley N° 6638/20 que modifica y amplía la Ley N° 5097/2013 que dispone medidas de modernización de la administración financiera del Estado, establece el régimen de cuenta única y disposiciones complementarias para la administración de la deuda pública.

El informe menciona que en 2021 se emitieron bonos soberanos por un total de US$ 825,8 millones, de los cuales US$ 329,5 millones corresponden a la administración de pasivos y 496,3 millones para financiar el presupuesto.

Al año siguiente el Estado emitió bonos por US$ 500 millones, de los cuales 301,2 millones fueron para administración de pasivos, y US$ 199,3 millones para cubrir el presupuesto.

En tanto, el año pasado la cifra emitida fue de US$ 500 millones, de los cuales US$ 70 millones fueron para administración de pasivos y US$ 429,9 millones para gastos presupuestados.

Se emitieron bonos por US$ 1.826 millones

La colocación total de bonos en el mencionado periodo fue de US$ 1.826 millones, de esto US$ 700,7 millones sirvieron para “bicicletear” la deuda mediante el canje de bonos vencidos o a vencer por nuevos bonos con mayor plazo.

La ley de “bicicleteo” le permite al Tesoro emitir bonos para realizar las operaciones de rescate o canje anticipado de la deuda sin tener que solicitar al Congreso cada año autorización.

Esta herramienta financiera fue utilizada para rescatar los vencimientos de los primeros bonos colocados en 2013 y en 2015, por un monto total de US$ 780 millones que vencieron el año pasado.