Deuda pública: Estado pagó el año pasado US$ 1.678 millones

Los pagos se realizan a los acreedores, tales como los organismos financieros internacionales (BID, Banco Mundial, CAF, Fonplata y otros), a los tenedores de bonos del Tesoro, colocados en el mercado local e internacional, así como a los inversionistas que desarrollan obras de infraestructura bajo la modalidad llave en mano.

La cartera de Economía detalla en su informe que en 2022 el servicio de la deuda demandó US$ 1.014,1 millones y que el año pasado el monto trepó a US$ 1.678,8 millones, que representa un aumento de US$ 664,7 millones, el 65,5% más.

A la administración central le correspondió de este total el pago de US$ 1.304,6 millones, que se efectúa a través del Tesoro Público; y a las entidades descentralizadas US$ 374,2 millones, que paga cada institución con los ingresos que genera, aunque esta pare de la deuda igualmente cuenta con la garantía del Tesoro.

Servicio de la deuda pública

El servicio de la deuda comprende, entre otros, el pago de intereses, comisiones, amortizaciones y otros gastos de la deuda pública interna y externa, de corto, mediano y largo plazo; la deuda documentada con proveedores residentes en el país y en el exterior, la recompra de títulos y bonos de deuda interna y externa.

Los pagos aumentan en la medida en que el nivel de la deuda pública va creciendo, así como también por las elevadas tasas de interés del mercado que se dieron en los últimos años, ante una situación de incertidumbre mundial.

Además, de acuerdo con informes anteriores del MEF, en enero se pagó completamente el bono 2023 y, debido a esto, el servicio de la deuda, compuesto de amortización e intereses, es mucho mayor en comparación a el de años anteriores.

La deuda pública total del país

La cartera de Economía, en su informe a diciembre, señala que el año pasado la deuda pública total se disparó a US$ 16.565,9 millones, suma que ya representa el 38,2% del PIB.

El nivel de endeudamiento aumentó, principalmente vía préstamos y bonos aumentó 10%, que implica US$ 1.512,2 millones más con respecto a la cifra registrada en el ejercicio anterior; mientras que en los últimos cinco años se incrementó 106%, que implica US$ 8.525 millones más.

En la primera semana del mes de febrero del presente ejercicio, el gobierno de Santiago Peña ya colocó bonos soberanos por valor de US$ 1.000 millones.

La mayor parte de estos fondos captados en el mercado internacional serán destinados a pagar deudas o a “bicicletear” la deuda, como se conoce comúnmente a esta operación financiera.

Los fondos, en menor medida, se utilizarán para inversiones en infraestructura y otros gastos, aunque el MEF hasta ahora no dio a conocer como se distribuyen estos fondos públicos.