Tras la aparición de baches clausuran unos 250 km de la nueva Transchaco

Con luz verde del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), las diferentes empresas contratistas volvieron a clausurar un trayecto de unos 250 km de la ruta PY09, más conocida como la Transchaco, tras la aparición de los primeros baches en la nueva carretera.

Los tramos clausurados corresponden a los lotes 1, 2, 3 y 4 (desde el km 50 hasta el km 326), cuyas obras están siendo verificadas por la citada institución, tras las primeras fallas detectadas en la carretera que todavía ni se inauguró, según reportaron los usuarios de la vía. Alegaron que, en este momento solo se puede circular unos pocos kilómetros por la nueva vía.

Ante esta situación, los automovilistas y camioneros fueron obligados a circular por la vieja ruta Transchaco, vía que está minada de baches y que tiene una paupérrima señalización. Los conductores denunciaron que peligran sus vidas al transitar en estas condiciones.

Según el reporte oficial del MOPC, los trabajos ya culminaron en los ocho lotes de 558 km que habían adjudicado a diferentes empresas para la reconstrucción de la carretera, pero ahora, con la aparición de irregularidades en la calzada de los lotes mencionados, casi la mitad de la nueva vía se cerró nuevamente al tránsito.

Gremio cree que se trata de una represalia

Martín Filártiga, de la regional central Chaco de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), señaló ayer que los usuarios están indignados por la clausura de la nueva carretera. Mencionó que se trata de una represalia de las contratistas tras las denuncias que hicieron respecto a los nuevos baches que aparecieron en la nueva vía que se construyó.

“Los usuarios estamos indignados. Ahora tenemos que estar transitando de nuevo por la vieja ruta, que parece una bicisenda al lado de la ruta nueva que se construyó. La vieja ruta no tiene banquina y te cruzás rozando con los camiones de gran porte, además de destruir tu vehículo porque hay muchísimos baches”, expresó.

Filártiga resaltó que si bien la nueva ruta ya tiene sus primeros baches es mucho más segura que la vieja carretera. “La ruta nueva tiene ya sus baches, pero es mejor que la ruta vieja por la que nos obligan a transitar ahora. ¿Y por qué eso? porque nos quejamos y, además, es una represalia porque denunciamos que se hizo mal la nueva ruta. Entonces nos mandan otra vez por esta rutita para evitar nuevas quejas. Es una vergüenza”, lamentó.

Al mismo tiempo, señaló que no entiende por qué clausuraron la nueva carretera, ya que ninguna máquina está trabajando hoy para corregir las fallas. Asimismo, criticó la paupérrima señalización en la carretera vieja por la que deben circular. “Las señalizaciones que ponen son criminales, son plastiquitos y carteles viejos que ya se chocaron varias veces”, aseveró.

Las obras de la ruta PY09 son financiadas con préstamos del Banco de Desarrollo de América Latina (US$ 400 millones) y del Banco Interamericano de Desarrollo (US$ 160 millones).

Obras de US$ 532 millones

La ruta PY09, más conocida como la Transchaco, se reconstruyó en un tramo de 558 km y se adjudicó en ocho lotes a diferentes empresas por US$ 482 millones, pero ya tiene un sobrecosto de US$ 50 millones. La Constructora Heisecke está a cargo del lote 1; el Consorcio Ruta 9 Transchaco (Benito Roggio e Hijos SA y LT SA), del lote 2; el Consorcio Avanza Chaco (Ocho A SA-Tecnoedil SA Constructora-Construpar SA), del lote 3; Talavera Ortellado Construcciones SA (Tocsa), del lote 4; Concret Mix SA, del lote 5; el Consorcio Boquerón (T y C SA y CIVSA), del lote 6; el Consorcio Asunción SA y Asociados, del lote 7 y Rovella Carranza SA, del lote 8.