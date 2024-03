MOPC “verifica” baches de la nueva ruta Transchaco en cuatro lotes

Tras la aparición de los primeros baches en varios tramos de la ruta PY09, más conocida como la Transchaco, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que, en este momento, están verificando los trabajos ejecutados en cuatro lotes de los ocho que fueron adjudicados para reconstruir 558 km de la carretera.

Las revisiones se están haciendo en los lotes 1, 2, 3 y 4, desde el km 50 hasta el km 326 (276 km). En estos tramos se extrajeron muestras que están siendo analizadas en el Centro de Desarrollo Tecnológico Vial del MOPC de Itauguá.

“Estamos verificando actualmente los lotes 1, 2, 3 y 4″, informó a este diario el viceministro de Obras, Ing. José Espinosa, quien a su vez señaló que el trayecto con mayores fallas corresponden al lote 1 (Km 50-Km 112), que está a cargo de la Constructora Heisecke, representada por Atilio Heisecke y José Luis Heisecke, por G. 356.534 millones, a lo que se le debe sumar un sobrecosto de más de G. 16.000 millones.

Además indicó que el MOPC también está analizando el lote 2, que tiene 61 km (km 112 – km 173), que está a cargo del Consorcio Ruta 9 Transchaco, integrado por las firmas Benito Roggio e Hijos SA y LT SA, representado por Óscar Franco y Omar Bustos, por G. 398.841 millones, a lo que se debe adicionar un aumento de precio de G. 18.702 millones.

Por otro lado, el lote 3 (Km 173-Km 250), que también se está verificando, se adjudicó al Consorcio Avanza Chaco (Ocho A SA-Tecnoedil SA Constructora-Construpar SA), representado por Paul Sarubbi, Juan Carlos Pettengill y Guillermo Mas. Este tramo se adjudicó por G. 565.011 millones, pero tuvo un aumento de G. 28.049 millones.

Otro de los tramos que está revisando el MOPC es el lote 4, de 76 km (km 250 – km 326), que está a cargo de la empresa Talavera Ortellado Construcciones SA (Tocsa), representada por Ignacio Ortellado, por G. 535.646 millones, a lo que se debe sumar un aumento de G. 20.546 millones.

Resultados estarán en breve

Espinosa señaló la semana pasada que los resultados de los estudios estarían en 10 a 15 días y adelantó que también verificarán las obras de los lotes 5, 6, 7 y 8, aunque señaló que “esto no significa que en todos los lotes haya problemas”.

El lote 5, que abarca desde el Km 326 hasta el Km 390 está a cargo de la empresa Concret Mix SA (Rubén Darío Bogarín), por G. 457.491 millones y tuvo un aumento de G. 91.414 millones. El lote 6, que va desde el Km 390 al Km 450 está a cargo del Consorcio Boquerón, integrado por las T y C SA y CIVSA (Francisco Griñó e Isacio Vallejos), por G. 413.890 millones. Este lote es el que más se encareció, por un monto de G. 113.379 millones.

El lote 7 es responsabilidad del Consorcio Asunción SA y Asociados (Enrique Díaz Benza), por G. 460.323 millones. Este tramo tuvo un aumento de G. 61.4389 millones.

Por último, el lote 8 fue adjudicado a la empresa de origen argentino Rovella Carranza SA (Ezequiel Romano), por G. 282.210 millones, y mejoró los accesos a: Loma Plata (20,7 kilómetros), Filadelfia (14,7 kilómetros), Neuland (20,0 kilómetros) y Línea 1 (22,2 kilómetros), totalizando 77,6 Km. Este lote tuvo un aumento de G.17.123 millones.

Los ocho lotes para la reconstrucción de la ruta PY09 fueron adjudicados por un total de casi de G. 3,5 billones (US$ 482 millones al cambio actual), a lo que se debe sumar un encarecimiento de G. 366.661 millones (US$ 50 millones). Las obras son financiadas con préstamos del Banco de Desarrollo de América Latina (US$ 400 millones) y del Banco Interamericano de Desarrollo (US$ 160 millones).