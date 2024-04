Judicialización de pagos ENBPar por la energía de Itaipú es interno del Brasil, según canciller

Acerca de que ENBPar, del Brasil, acudió a la justicia federal del Estado de Paraná para pagar la factura de enero por la energía de Itaipú, que no cuenta aún con tarifa definida, el canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano, dijo que se trata de “un tema interno” del vecino país. Fue durante una conferencia de prensa en Mburuvicha Róga.

“La República Federativa del Brasil debe resolverlo en su ámbito administrativo y judicial, ya que existe una demanda, pero no es una cuestión que afecte ni el funcionamiento de la Entidad Binacional ni a los aspectos jurídicos bilaterales”, aseguró.

Asimismo, acerca de la resolución del directorio de Itaipú sobre los “procedimientos provisorios y extraordinarios”, que le permitían realizar pagos de enero a marzo últimos, pero que venció el 31 de marzo, el ministro de Relaciones Exteriores aseguró que están haciendo un análisis para determinar los plazos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Estamos en negociaciones respecto de la tarifa, que es un hito importante, pero lo fundamental que nosotros estamos vislumbrando, es la visión de largo plazo, que es la negociación del Anexo C”, manifestó.

Agregó que van a evaluar todo esto en el ámbito del Consejo de Administración de Itaipú, en la sección nacional. “Es probable que alcancemos un acuerdo para poner en marcha medidas extraordinarias si no alcanzamos un entendimiento respecto de la tarifa en un breve plazo”, agregó.

Lea más: Itaipú: procedimiento provisorio se extendería ante falta de tarifa 2024

Ramírez Lezcano dijo que no se estableció una fecha de reunión formal con los representantes del Brasil, pero que sí hay un permanente contacto entre las distintas representaciones técnicas de ambos países. “Vamos a tener reuniones formales una vez que estemos en cifras que sean realmente factibles y aproximadas”, agregó.

Consultado sobre cómo hará la ANDE para pagar las facturas de este año en Itaipú durante la negociación para definir la tarifa, su titular, el Ing. Félix Sosa, respondió que están aún con cierto retraso en los pagos de las facturas del año pasado.

“Realmente la ANDE todavía no paga porque tenemos factura atrasada del año pasado. Estamos debiendo 54.800.000 dólares de la factura del año pasado”, reconoció.

Agregó que la empresa estatal de electricidad todavía no pagará la factura del presente año porque, en realidad, no existe factura ahora y que por ese motivo no puede existir vencimientos.

El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, sobre Itaipú, dijo que el acuerdo temporal para el funcionamiento de Itaipú terminó el 31 de marzo y que tienen que ver si eso va a continuar o no para permitir el funcionamiento normal de la represa.

Recurren a la tarifa del 2023 para pagar

De acuerdo con lo publicado el lunes en Valor Económico, de Brasil, la Empresa Brasileña de Participaciones en Energía Nuclear y Binacional (ENBPar) manifestó su preocupación ante el estancamiento en las negociaciones con Paraguay respecto a la tarifa energética para el 2024 de Itaipú Binacional.

Para ENBPar se debe considerar el valor provisional del Cuse (Costo Unitario de los Servicios Eléctricos) de US$ 16,71 kW/mes, la tarifa de Itaipú en el 2023.