PGN 2024: en el primer trimestre aumentó US$ 167 millones

El presupuesto empezó en enero con un monto de G. 116,5 billones (US$ 15.827 millones), distribuido entre las instituciones públicas que componen la administración central y las entidades descentralizadas.

Los referidos números, aprobados inicialmente por el Congreso para el presente ejercicio, representaban 10,2% más, con relación al presupuesto inicial del año pasado.

Al cierre del primer trimestre del año, sin embargo, el plan de gasto pasó a un total de G. 117,8 billones (US$ 15.995 millones), que representa poco más de G. 1,2 billones (US$ 167 millones) más y equivale a 1%.

Recursos utilizados para financiar los gastos

Los datos preliminares dan cuenta que los aumentos se registran en gastos que se financian con recursos del Tesoro (ingresos tributarios, no tributarios, royalties y compensaciones, entre otros), por unos G. 385.970 millones.

El mayor aumento se produce en los gastos financiados con crédito público (endeudamiento interno y externo por la emisión de bonos o contratación de préstamos), por unos G. 957.580 millones.

Con respecto a los gastos financiados con los denominados recursos institucionales (generados por la producción de bienes o prestación servicios, entre otros), disminuyeron en unos G. 112.959 millones.

Los gastos obligados al mes de marzo

En cuanto a la ejecución de los gastos de enero a marzo último, los datos indican que en ese periodo, las entidades públicas obligaron por un monto de más de G. 20 billones (US$ 2.723 millones), lo que implica 17% del total del presupuesto vigente.

En ese contexto, se obligó en un 21% gastos financiados con recursos del Tesoro; 16% con fondos provenientes de crédito público; y 15% con recursos institucionales.

Pedidos de ampliaciones presupuestarias

Los números del PGN 2024 seguirá aumentando con el correr de los meses, ya que entre abril y junio las instituciones puede presentar su solicitud de ampliación presupuestaria, a fin de que el MEF defina si presenta o no a consideración del Congreso, cuyo tope para hacerlo vence el 30 de julio.

La decisión de ir aumentando, sin embargo, dependerá de la mayor recaudación que pueda lograr en lo que resta del ejercicio ya que el tope de déficit fiscal para el cierre del año es de 2,6% del PIB.

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) había informado que desde el 15 de agosto del año pasado al 31 de marzo de este año la recaudación aumentó en más de G. 2,8 billones (US$ 382 millones) y que este mes de abril, con el vencimiento del impuesto a la renta empresarial (IRE) se estaría llegando a los US$ 370 millones, cerca de la meta de US$ 400 millones establecida con la creación de la institución.

Los mayores recursos obtenidos fueron destinados a calzar el presupuesto 2023, a reducir el déficit fiscal en el presente ejercicio y, eventualmente, serán utilizados para financiar los pedidos de ampliación solicitados por las entidades públicas, según dijeron las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas.