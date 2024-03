PGN con más de 319.000 cargos

En los últimos diez años, según los datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el número de cargos de funcionarios permanentes aumentó en 38.800, teniendo en cuenta que en el PGN 2014 se contemplaba un total de 280.622 y en el presente ejercicio asciende a 319.422.

Los cargos están distribuidos en 107 instituciones públicas que forman parte de la ley de presupuesto, incluyen funcionarios administrativos, policías, militares, docentes, personal de salud, entre otros, aunque la mayor cantidad está en el sector social y fuerzas de seguridad.

Dentro de este grupo se encuentran también numerosos cargos vacantes en diversas entidades, que se irán ocupando en la medida que así lo decidan las autoridades.

Crecimiento natural, clientelismo y nepotismo

La cantidad de cargos públicos aumenta cada año, ya sea por lo que se denomina crecimiento vegetativo en las fuerzas públicas (egresados de las academias), educación (docentes) y salud (médicos y enfermeras), pero también para atender la clientela política de los gobiernos de turno.

Con respecto a este último punto muy criticado por la ciudadanía, a la clientela política se sumaron los casos de nepotismo en los cargos públicos, ocupados sin concursos por esposas o esposos, hijos, hermanos, primos y otros parientes de los políticos, con millonarios sueldos y beneficios adicionales a costa de los contribuyentes que pagan los impuestos.

Miles de millones en retiro voluntario

El aumento del número de cargos en el PGN se da igualmente a pesar de la implementación, desde hace más de 15 años, del programa de retiro voluntario que en sus inicios fue con el fin de reducir la cantidad de cargos y el gasto salarial en el Estado.

Más recientemente se sumaron otros programas bajo la denominación de retiros incentivados y desvinculación laboral anticipada de funcionarios.

Todos estos programas citados destinaron miles de millones de guaraníes de los contribuyentes para el pago de las indemnizaciones, para finalmente no cumplir con el mencionado objetivo, como se evidencia en los datos.

Aumento del gasto salarial

A la par del incremento del número de cargos, el gasto salarial en la administración central (incluyendo entidades descentralizadas que reciben transferencias de recursos para su funcionamiento) subió 86,1% en este mismo periodo de diez años.

El gasto en remuneraciones pasó de G. 12,1 billones (US$ 1.661,8 millones al cambio vigente) presupuestados en 2014, a G. 22,5 billones (US$ 3.093,7 millones) en el presupuesto 2024, lo que implica un crecimiento de G. 10,4 billones (US$ 1.431,9 millones), de acuerdo con los datos oficiales del MEF.

Empresas públicas y personal contratado

La cantidad de cargos públicos es mucho más que 319.422 si se le suman las que tienen las empresas públicas, tales como la Empresa de Servicios Sanitarios (Essap), Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco), Ferrocarriles del Paraguay SA (Fepasa) y Cañas Paraguayas SA (Capasa).

Estas compañías del Estado están fuera del presupuesto por su condición de sociedades anónimas (SA), que se financian con los recursos que obtienen del servicio que prestan, que de todos modos lo paga la ciudadanía.

El otro gran sector es el personal contratado, que no figura como cargos dentro del presupuesto. Según los datos del año 2022, el número llegaría a las 55.000 personas en todo el sector público, aunque miles ya pasaron a ser funcionarios permanentes mediante el programa de desprecarización laboral que se realiza cada año, pero los cargos dejados son ocupados con nuevos contratos.

Salarios

