Suba del dólar impacta en importaciones y afectará canasta familiar, advierten

En las últimas semanas se viene observando un repunte sostenido en la cotización del dólar estadounidense, sobre todo en lo que respecta al cambio mayorista o interbancario que cerró en G. 7.411 el viernes último, aunque en el cambio efectivo se mantiene en un nivel cercano a G. 7.300. La apreciación del billete verde en lo que va del año en el cambio interbancario es de dos puntos porcentuales, alrededor de G. 148 más por cada dólar.

Iván Dumot, del Centro de Importadores del Paraguay (CIP), detalló que esta apreciación de la divisa estadounidense genera preocupación a las asociadas del gremio debido al impacto que puede tener en el costo de los productos. Además dijo que es inédito este comportamiento de la divisa estadounidense en esta época del año, donde se espera normalmente que el dólar tenga una cotización más baja, debido al ingreso de divisas por la exportación de soja que se da esta temporada.

“En una temporada en la cual la cotización del dólar se presumía que tenía que empezar a bajar y pareciera que no hay factores tan incidentes para esta apreciación desde afuera. Porque si no deberían moverse ambos, tanto el tipo de cambio minorista y el tipo de cambio mayorista, pero no vemos esto”, apuntó.

Debido a esta situación atípica en la cotización, desde el gremio han solicitado una reunión con la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) de manera de interiorizarse sobre los factores que están incidiendo en el mercado local.

También mencionó que las intervenciones puntuales que realizó el Banco Central del Paraguay (BCP) mediante inyección de divisas son de alguna manera una señal de que hay distorsiones en el mercado de cambios y que esto se refleja en esta diferencia de 100 puntos y más entre el tipo de cambio mayorista y minorista que estamos viendo actualmente.

¿En que puede afectar un dólar más fuerte?

Según agentes del sector, el repunte en la cotización del petróleo y la tendencia alcista para adelante han motivado a muchos importadores de este producto a prever compras, con lo cual se ha incrementado la demanda de dólares, y que esto podría ser uno de los motivos que están incidiendo en la suba del billete verde.

Por un lado el precio del petróleo y otros bienes de consumo básico podrían verse afectados nuevamente al alza, al aumentar la cotización y eso repercutirá evidentemente en una mayor presión inflacionaria en la canasta del consumidor final, considerando que alrededor del 30% de los productos de la canasta básica son importados.

Las importaciones registradas del país al primer trimestre del año alcanzaron US$ 3.675 millones, la mayor parte de las compras son manufactura de origen industrial como maquinarias y equipos (US$ 2.879 millones), combustibles y lubricantes (US$ 501 millones), manufactura de origen agropecuario (US$ 237 millones).

Tendencia al alza persistirá

A su vez Emil Mendoza, presidente de la casa de cambios del Paraguay, estimó que la tendencia alcista del dólar persistirá en los próximos meses y que probablemente llegue a 200 puntos por encima del valor actual, entre G. 7.600 y G. 7.700 aproximadamente.

Esto considerando la secuencia de la divisa, ya que habitualmente en el segundo semestre de cada año siempre hay una apreciación debido a que suele ser la temporada de liquidación de importaciones, y por ende mayor demanda del billete, lo que impulsa el valor del dólar. El año pasado en el segundo semestre el dólar alcanzó un valor máximo en 20 años al tocar un techo de G. 7.500, pero luego se estabilizó para cerrar el año en G. 7.350.

Coincidió también que atípicamente estamos viendo un dólar apreciado, cuando en realidad en esta temporada de liquidación de exportaciones es donde se recibe el mayor flujo de remesas o divisas por estas operaciones.

No obstante, explicó que a diferencia del año pasado, por la misma cantidad de soja exportada se está enviando a un precio menor este año, y que esto representaría alrededor de US$ 1.500 millones menos que se estaría dejando de recibir.

Paridad con euro no afectaría

Consultado sobre si la apreciación del dólar le dejaría ya muy cerca a la cotización del euro, Mendoza detalló que son fenómenos económicos internacionales que no tienen mucha influencia dentro de nuestra economía ya que el dólar es la moneda de referencia de precios sobre la compra de mercadería en el exterior.

Exportación de divisas

Por otra parte, Emil Mendoza mencionó que persisten los inconvenientes para tomar los billetes deteriorados o series antiguas de los clientes. Si bien el BCP ha autorizado la exportación de billetes, para las casas de cambios los requerimientos resultan aún muy difíciles de alcanzar en algunos casos y no resulta muy práctico.

Al respecto indicó que mantendrán una reunión con el nuevo superintendente de bancos, Holger Insfrán, a fin de insistir en los mecanismos que sean más apropiados para resolver este inconveniente a fin de que se pueda dar una respuesta a los ciudadanos que traen sus billetes a cambiar y que son totalmente válidos, pero debido a que los bancos las rechazan, ellos se ven obligados a rechazar.

Por esta situación, los ciudadanos y extranjeros que vienen al país deben recurrir la mayoría de las veces a cambistas informales donde se les cambia los dólares pero muy por debajo de su valor.