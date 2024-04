Estos son los motivos que por los que repunta el dólar

El dólar interbancario o mayorista mantiene su tendencia al alza y cerró las operaciones de este viernes cotizando a G. 7.411, su mayor valor en lo que va del año y es posible que esta tendencia se mantenga por los próximos meses, indicaron referentes del sector.

Según Emil Mendoza presidente de la Asociación de Casas de Cambios del Paraguay, el problema del alza del dólar se da principalmente en este momento por impacto de los precios de los comodities.

Por un lado, detalló que el precio de la soja ha bajado en alrededor del 30% en relación al año pasado por unas 10.000 toneladas del producto que se exportan. Pasando de esta forma a cotizar de US$ 550 por tonelada en el 2023 a US$ 350 la tonelada. “Esto a la hora de exportar representa que está ingresando a nuestra plaza aproximadamente US$ 1.500 menos que el año pasado debido a la baja del precio”, detalló Mendoza.

“Y eso es mucho para nuestro mercado, porque nuestra plaza es pequeña y termina impactando en la cotización del dolar”, agregó.

Suba del petróleo

Por otra parte, otra situación que trae presión al tipo de cambio es lo que está pasando con la cotización del petróleo.

El ejecutivo refirió que el precio internacional del petróleo está en suba y que la perspectiva del precio del petróleo vaya para arriba en adelante. Detalló que esto finalmente incide en que las importadoras de petróleo están comprando más y reservando mas carburante de lo normal y por ende están comprando grandes cantidades de dólares de los bancos para hacer sus reservas, esto viendo que el mercado internacional está en suba debido a los último acontecimientos internacionales, como el bombardeo de los ucranianos en las refinerías de Rusia.

Esto está siendo un caldo de cultivo para el dólar vuelva a subir y esta semana cerró en G. 7.411

¿Qué pasa con el dólar efectivo?

No obstante, el dólar efectivo se mantiene en un nivel de G. 7.300 y se observa una menor presión debido a la menor demanda de dólares por parte de los argentinos , como efecto de las políticas que se están aplicando en el vecino país y que también está restando incentivo para el contrabando.