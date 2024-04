Deficientes obras del MOPC otra vez quedan al descubierto tras las lluvias

La deficiencia de las obras que fueron ejecutadas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) nuevamente quedaron en evidencia tras las últimas lluvias registradas. Dichos proyectos, algunos inaugurados recientemente y otros que tienen menos de 10 años, están con serias fallas y requieren intervenciones urgentes.

Tal es el caso de la conexión del nuevo Puente Héroes del Chaco con el corredor vial botánico, donde se registró una importante acumulación de agua que afectó el tránsito. Los automovilistas cuestionaron ayer que no se haya previsto un desagüe adecuado en una obra que costó G. 928.062 millones (US$ 128,9 millones), tras un sobrecosto de G. 138.645 millones (US$ 19,2 millones).

La obra, que se inauguró en marzo de este año, estuvo a cargo del Consorcio Unión, integrado por CDD Construcciones y la Constructora Heisecke, representado por Atilio Heisecke y César Delgado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Efecto “palangana”: lluvias dejaron en evidencia falta de desagüe pluvial en zona de puente Héroes del Chaco

Asimismo, la costanera norte de Asunción, segunda etapa, ya tiene varios baches que van aumentando cada vez más en gran parte de su trayecto y también se inundó ayer por el taponamiento de los desagües. Dicha vía, de 11 km, se habilitó al tránsito en junio de 2018 y dentro del plan también se construyó el corredor vial botánico, que recién se dio apertura en agosto del 2021.

Los trabajos estuvieron a cargo del Consorcio D-R Costanera, integrado por Benito Roggio e Hijos SA y CDD Construcciones (César Delgado) y terminó costando G. 429.602 millones tras un encarecimiento de G. 68.027 millones.

Lea más: Habilitaron el corredor vial botánico

“Superviaducto” y túnel Semidei: inundados y con grietas

Otra de las obras que nuevamente se inundó y que ya registra importantes grietas en sus paredes es el conocido “superviaducto” de Madame Lynch y Aviadores del Chaco. Obreros del MOPC procedieron ayer a limpiar el paso a desnivel para que el agua pueda escurrir, según se pudo corroborar en un recorrido de ABC Color.

Dicha obra se inauguró en marzo del 2017, en medio de manifestaciones y la quema del Congreso para evitar el proyecto de enmienda que buscaba la reelección del entonces presidente de la República Horacio Cartes. El paso a desnivel fue construido por la empresa española Isolux Corsan (Corsan Corvian Construcción SA), representada por Juan Carlos de Goycoechea, por G. 127.343 millones, luego de un aumento de G. 3.133 millones. La fiscalía “blanqueó” en su momento este caso, pese a serias denuncias de posibles sobornos para la adjudicación de dicha obra.

Lea más: Fiscal blanquea caso “superviaducto”

El túnel Semidei también se inundó ayer y además se registra serias grietas y fisuras en la pared del paso a desnivel, cuyos isopaneles (malla de alambres con isopor) deben ser reemplazados con urgencia. Dicha obra se inauguró en marzo de 2014 y fue ejecutada por el consorcio conformado por las empresas Tecnoedil SA y Ocho A SA (Paul Sarubbi y Luis Pettengill), por G. 32.000 millones, tras un encarecimiento de más de G. 5.500 millones.

Por último, la recientemente ampliada ruta PY03 entre Mariano Roque Alonso-Limpio, igualmente se inundó ayer y esto ocurre con cada lluvia, según denunciaron los pobladores de la zona. Dicha obra estuvo a cargo del Consorcio D-R, integrado por las empresas CDD Construcciones y Benito Roggio e Hijos, representado por César Daniel Delgado. El precio final quedó en G. 219.566 millones, luego de un aumento de más de G. 36.500 millones.