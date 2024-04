Remesas familiares repuntan: los compatriotas enviaron casi 20% más

Los datos del BCP dan cuenta que en enero las remesas de compatriotas alcanzaron a US$ 48,1 millones y en febrero, el monto registrado se elevó US$ 54,9 millones.

En total en el primer bimestre del presente año, los envíos de dinero desde el exterior llegaron a más de US$ 103 millones.

La cifra ingresada representa un incremento de US$ 16,9 millones, equivale a 19,7% más, con relación a lo registrado en el primer bimestre de 2023 cuando sumó poco más de US$ 86 millones.

Las remesas de los compatriotas que viven en diferentes países del mundo, representan una importante ayuda para sus familiares y una inyección financiera para la economía, teniendo en cuenta que se destina a consumo, estudios, inversiones, entre otros.

El mayor monto viene de España

El informe del BCP indican que de enero a febrero los mayores envíos de dinero siguen llegando desde España, por un monto de US$ 64,3 millones; luego está Estados Unidos, por US$ 13,6 millones; y en tercer lugar Brasil, US$ 5,7 millones.

La Argentina aparece en cuarto lugar de importancia, con un monto remesado de US$ 4,9 millones; Francia US$ 3 millones; Chile US$ 2,2 millones; Italia US$ 1,4 millones; y Alemania US$ 1,2 millones.

El resto en menor medida proviene de otros países de América Latina, América del Norte, Japón y resto del mundo.

El año pasado ingresó US$ 621,4 millones

Las remesas ingresadas al país el año pasado alcanzaron un total de US$ 621,4 millones, de acuerdo con el informe del BCP, lo que implicó un aumento del 25,9% comparado con el monto correspondiente al ejercicio 2022 cuando sumó US$ 493,5 millones.

Según los datos de la banca matriz, lo registrado el año pasado es incluso el mayor en los últimos tiempos, superando al registrado en 2017 cuando ingresó US$ 586,7 millones.