“Todo es posible”, respondió Peña sobre tarifa y “compensación” en Itaipú

El mandatario Santiago Peña visitó ayer las nuevas instalaciones de la Megacadena de Comunicaciones (del Grupo Harrison) y, en una entrevista radial, no afirmó ni descartó la información que según la cual la tarifa de Itaipú quedará en US$ 16,71 kWmes. “Todo es posible”, contestó ante tal afirmación.

Ante el planteamiento del periodista Germán Martínez, que la tarifa quedará en US$ 16,71 kWmes, pero que Brasil compensará con US$ 200 millones adicionales, con los que el Paraguay estaría recibiendo un monto cercano a US$ 700 millones de más lo que hoy está recibiendo en Itaipú, Peña respondió: “Todo es posible”.

Agregó que va a pelear para que Paraguay pueda sacar el mayor beneficio. “Todo es posible”, repitió, y añadió que “en realidad no hay mucho secreto en esto”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Itaipú es una pauta más en agenda de Lula, pero el arreglo está cerca, dicen

Aunque reiteró, como en otras ocasiones, que las negociaciones para definir la tarifa de Itaipú del año en curso están muy avanzadas, agregó que no podía hacer un anuncio al respecto, porque aún no está acordado.

“Hace 10 días vinieron el canciller (Mauro Vieira) y el ministro de Minas y Energía (Alexandre Silveira); tuvimos una conversación especial, muy importante pero no concluimos”, recordó.

Apuntó que sería descortés ahora salir a anunciar algo que no está acordado. “Esto puede llevar unos días más, unas semanas más, se puede anunciar en cualquier momento, pero las conversaciones son muy buenas. Paraguay defiende una posición de beneficio para los paraguayos y Brasil la entiende muy bien, así que yo creo que vamos a tener novedades pronto”, resaltó.

Lea más: Ven viable a la critpominería para usar excedentes de Itaipú y Yacyretá

Por otra parte, sobre la reunión que habían mantenido Peña y el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en Planalto, detalló que había durado cuatro horas y que había cerca de 20 personas en la sala. “Fue una conversación por momentos muy amigable, por momentos tensa en el sentido de intercambio de posiciones, pero fue una muy buena reunión”, rememoró.

El presidente de la República aseguró que “Lula ya ha demostrado ser una persona generosa con el Paraguay. Creo que Paraguay puede conseguir más”.

Lea más: Consejo trató temas administrativos, pero la tarifa de Itaipú sigue sin definirse

Al respecto de las relaciones bilaterales, también dijo que nunca se rompieron las relaciones. “Tenemos una relación excelente pero queda claro que ellos tienen posiciones donde a veces tenemos puntos de vistas divergentes. Somos países de escala diferentes, tenemos demandas diferentes y porque los precios relativos son diferentes”, comentó el jefe del Poder Ejecutivo.