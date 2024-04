Consejo trató temas administrativos, pero la tarifa de Itaipú sigue sin definirse

Pese a la expectativa y a las especulaciones que indicaban que la definición de la tarifa de Itaipú se daría esta semana, el Consejo de Administración, ayer, ni siquiera tocó el tema.

La 332ª Reunión del Consejo se realizó en la mañana de ayer, pero de manera virtual y no como se había anunciado en principio, que sería en el Edificio de Producción de la Central Hidroeléctrica. La reunión fue presidida por el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos.

Según el consejero Héctor Richer, en el encuentro binacional abordaron solo asuntos administrativos, de rutina de la entidad binacional. Entre esos asuntos el principal fue la aprobación de la Memoria y Balance 2023 de Itaipú, que resume todo lo que se hizo en el año, en todas las áreas.

Sobre la tarifa por la potencia de la central hidroeléctrica, Richer dijo que no se mencionó absolutamente nada, así como tampoco sobre el Acuerdo Operativo. “Sigue en negociación entre las Altas Partes”, añadió.

Aunque aclaró que el vocero de las tratativas de la tarifa es el canciller Rubén Ramírez Lezcano, indicó que se estima que para los primeros días de mayo pueda cerrarse el tema.

Otro consejero que se refirió a lo acontecido en la reunión fue el presidente de la ANDE, el Ing. Félix Sosa. “No se trató hoy el tema tarifario. Fue una reunión ordinaria que se realiza cada dos meses. Se trataron temas administrativos, todavía no el tema tarifario”, reforzó en una entrevista radial.

Explicó que las conversaciones están vigentes y que todos los días se está analizando. Recordó también que es de público conocimiento que el propio presidente de la República, Santiago Peña, está liderando esta negociación para la definición de la tarifa para este año. “Creo que en breve eso se va a definir”, apuntó.

El Ing. Sosa añadió que después del pago total de la deuda de la Itaipú existe una discusión con los socios brasileños, en el que cada país defiende lo que más le conviene. “Por el ambiente que se vive y por el avance de las conversaciones, creo que sí se va a tener el próximo mes (la tarifa acordada)”, puntualizó.

Cabe mencionar que para el año en curso, el gobierno de Santiago Peña le propuso inicialmente al gobierno brasileño subir a US$ 22,60 kW/mes la tarifa de Itaipú, pero ante la negativa de su par del vecino país, bajó sus pretensiones a US$ 19,60 kW/mes. En tanto, Brasil quiso, de entrada, disminuirla a US$ 14,77 kW/mes, pero ahora se conforma con no elevar de US$ 16,71 kW/mes, que es el valor que se manejó en el 2023.

Según diversas fuentes consultadas, el costo real de producción oscilaría entre US$ 7 kW/mes y US$ 11,71 kW/mes.

En ese contexto, el ministro de Minas y Energía brasileño, Alexandre Silveira, sostuvo que no aumentarán la tarifa de 16,71 dólares y no harán concesiones en ese sentido. Fue durante una conversación con periodistas en su oficina el miércoles último, según publicó Poder360.

En el mismo sentido, en Jornal do Comércio, del vecino país, informaron que el ministro Silveira afirmaba que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva “es intransigente” en la defensa de la actual tarifa energética para la usina de Itaipú, pero que el gobierno está evaluando contrapartes para atender los intereses de Paraguay, que pide un precio más alto.

Mientras tanto, el gobierno de Peña ya abre el paraguas y tiene como plan B la venta local de nuestros excedentes a las empresas dedicadas a la criptominería, que utilizan la electricidad de forma intensiva.

Anexo C sigue en espera

Pese a que desde el 13 de agosto último está habilitada la posibilidad de realizar la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú, hasta la fecha ésta ha sido pospuesta por los gobiernos de Paraguay y Brasil, intentando primeramente llegar a un acuerdo respecto a la tarifa de Itaipú. El director general brasileño, Enio Verri, mencionó recientemente que cuando esté acordada la tarifa, arrancarán las negociaciones sobre el Anexo C.