Deuda pública: lo que le costó al Tesoro estar al día con acreedores

El referido informe, elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), fue puesto la semana pasada a consideración de la Presidencia de la República y del Congreso, así como también de la Contraloría General de la República para que emita un dictamen.

Uno de los puntos que incluye el informe es la situación de la deuda pública, del Tesoro Nacional, los estados contables y presupuestarios de la administración central y de entidades descentralizadas.

En cuanto a la deuda, señala que al cierre del ejercicio 2023 asciende a US$ 16.594,23 millones, de los cuales, la que corresponde a la administración central suma US$ 14.771,08 millones, que representa el 89% de la deuda pública. Por su parte, la deuda de la administración descentralizada asciende a US$ 1.823,15 millones, lo que representa el 11% respecto al stock de la deuda total.

La deuda pública total, de esta manera, al final del año pasado equivale a 38,25% del producto interno bruto (PIB), indica el informe financiero.

Deuda externa e interna

La deuda externa, dice el informe, asciende a US$ 14.366,67 millones, representando el 87% de la deuda pública total, donde el 92% (US$ 13.285,88 millones) corresponde a la administración central y el 8% (US$ 1.080,80 millones) a la administración descentralizada.

El informe menciona que la deuda externa está compuesta por préstamos contraídos con organismos financieros internacionales, gobiernos extranjeros y por bonos emitidos en el mercado internacional, en el marco de las normativas vigentes para el efecto.

La deuda interna, en cambio, asciende a US$ 2.227,56 millones, representando el 13% de la deuda pública total, donde el 67% (US$ 1.485,20 millones) corresponde a la administración central y el 33% (US$ 742,36 millones) a la administración descentralizada.

Añade, que la deuda interna está compuesta en su mayor parte por los instrumentos o títulos emitidos en el mercado doméstico, a través del Banco Central del Paraguay (BCP) así como a través de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A. (BVPASA).

Servicio de la deuda

Con relación al servicio de la deuda pública externa de la administración central, indica que el año pasado se pagó US$ 1.104 millones, lo que representa 67% más de lo abonado en el ejercicio 2022 cuando el monto fue de US$ 661,1 millones.

El total incluye la amortización, interés y comisión, que según el informe corresponden a los pagos de servicio realizado a los acreedores en el 2023, con base en los reclamos de pago recibidos, y en la moneda de pago respectiva, posteriormente, son convertidos a guaraníes utilizando la cotización del BCP para el cierre mensual de diciembre del 2023.