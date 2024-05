Gobierno abultó ingresos por tarifa de Itaipú con montos que Paraguay ya cobra todos los años, según exviceministra de energía

Paraguay no tiene ningún resultado positivo con el aumento de la tarifa de Itaipú, porque cuando Mario Abdo Benítez en su momento bajó la tarifa, Paraguay perdió unos US$ 300 millones al año y con el pequeño aumento del Gobierno de Santiago Peña, ahora el país ganó US$ 120 millones al año sobre la pérdida del gobierno anterior, según explicó Mercedes Canese.

“Estamos todavía por debajo del piso de lo que era la expectativa en 2021, nosotros le cobrábamos a Brasil una tarifa más o menos de US$ 55 por MWh, y cuando se acabase la deuda, iban a sobrar US$ 2.000 millones, mil millones para Paraguay y mil millones para Brasil, pero perdimos sobre esos mil millones primero US$ 300 millones, porque Abdo Benítez bajó la tarifa, y ahora ganamos otra vez US$ 120 millones, o sea, estamos por debajo de los US$ 1000 que ya era algo seguro que conseguíamos si no hacíamos nada”, indicó.

Agregó que ahora tenemos menos de US$ 1.000 según el Gobierno, quedándonos solo con US$ 650 millones. “No sé qué tanto se puede festejar eso y para tratar de abultar el número, el gobierno sumó los Royalties, sumó la compensación por sesión de energía, hasta el resarcimiento sumaron y todos esos conceptos ya todos los años Paraguay cobra”, criticó.

Retroceso en el acuerdo Lugo-Lula

La ingeniera dijo que otro punto que le preocupa, es que el Gobierno de Santiago Peña pone recién en sexto lugar el uso de los nuevos fondos obtenidos para mejorar la infraestructura de la Administración Nacional de Energía (ANDE), y cuestionó de donde obtendrá el Gobierno dinero, considerando que hoy los Royalties y la compensación de energía tienen destino, lo único adicional son los US$ 120 millones por encima de lo que ya se estaba teniendo de gastos socioambientales.

“Este aumento pequeñito de US$ 2 y algo por kilowatt mes que consiguió el gobierno es lo que hace engrosar los fondos para los gastos socioambientales de las binacionales que no pasan por el presupuesto, ni tampoco pasan por la Contraloría. Ni menciona Santiago Peña el tema de la deuda espuria, que la Contraloría declaró ilegal. Representa un reclamo de US$ 14.000 millones, porque tenía que haberse terminado de pagar la deuda en el 2008″, explicó.

Agregó que la venta de la energía paraguaya en el mercado libre brasileño, con la regulación brasileña, es un retroceso respecto al acuerdo Lugo-Lula, el cual ya estableció que la ANDE iba a poder vender la energía en Brasil, sin distinguir bajo qué normativas porque justamente ¿por qué Brasil le va a imponer a Paraguay como vender su energía? Ahora Paraguay está limitado a un mercado que es una porción de lo que es todo el mercado eléctrico brasileño, considerando que es el mercado regulado donde se hacen las mayores transacciones.

Paraguay estaba perdiendo US$ 1.800 millones

Insistió en que Paraguay tiene cero posibilidades de conseguir alguna transacción en el mercado libre brasileño, por las documentaciones y regulaciones que existen en Brasil.

“Paraguay estaba perdiendo US$ 1.800 millones al año, que es lo que podríamos obtener en términos netos si vendiéramos nuestros excedentes hidroeléctricos a precio de mercado, pero tiene que ser el lado paraguayo en territorio nacional y un tercer punto que tampoco menciona es que queremos que Itaipú siga produciendo energía por mucho tiempo más, es el resarcimiento a las comunidades indígenas que fueron expulsadas por la dictadura. Deben ser los mejores guardianes del ecosistema de toda la cuenca para que también Itaipú siga generando energía porque necesita agua para eso”, sugirió.

Criticó que el tratado de Itaipú siempre se violó, sobre todo en contra de los intereses paraguayos, y que con la reducción de tarifa obtenida por el Gobierno de Santiago Peña es Paraguay el que empuja a la violación del tratado al proponer una tarifa por encima del costo. ¿Con qué vamos a reclamar, por ejemplo, la deuda espuria, que es el resultado de la violación del tratado, fijando una tarifa por debajo del costo?”, cuestionó.

“Santiago Peña tenía la pelota frente al arco sin arqueros y chutó afuera”

Mercedes Canese explicó que Paraguay puede, sin modificar el tratado, contratar el 100% de su energía y licitar los excedentes, teniendo en cuenta que el Tratado no tiene una renuncia expresa de parte de Paraguay a su soberanía.

“Si Paraguay quiere, puede contratar el 100% y vender los excedentes. Siempre Brasil tiene la opción preferente, como dice el acta de Foz de Iguazú, que es anterior al tratado y está vigente. Si alguna vez Brasil no quiso que nosotros contratemos el 100%, vendamos a terceros países, fue porque decía que había una deuda que pagar y justamente por eso en el acuerdo Lugo-Lula dice que a partir del 2023 se podrá vender a terceros países, porque ahí termina la deuda, o sea, ahora Santiago Peña tenía la pelota frente al arco sin arqueros, tenía que tirar nomás y chutó afuera”, criticó.

Dijo que de cumplirse el acuerdo Lugo-Lula, Paraguay podría estar recibiendo US$ 1800 millones por año. Además, Es totalmente factible introducirlos en el Presupuesto General de Gastos de la Nación (PGN), considerando que en el gobierno de Fernando Lugo incluyeron los gastos sociales en el presupuesto. Agregó que con el aumento de la tarifa, también la tarifa para la ANDE va a ser más alta, teniendo en cuenta que la estatal está con serios problemas financieros.

Compra de la totalidad de la energía de Itaipú ya lo planteó Pedro Ferreira

Canese contó que Pedro Ferreira, cuando era titular de la ANDE, hizo un llamado a expresión de interés para empresas interesadas en comprar la energía y superar los 1.400 MW, lo que generó que muchas empresas demuestren interés en comprar nuestra energía.

“A nosotros nos convenía muchísimo bajar la tarifa del costo, contratar el 100% y a partir de esa posición de que vos sos soberano y tenés la energía, ya es tuya, no estás más entregando la energía que no contratas, a partir de esa posición negociar con Brasil. Iba a ser realmente una condición que le iba a costar a Brasil no aceptar un precio mejor por la energía, porque Brasil tiene que sustituir nuestra energía eléctrica, no le va a salir menos de US$ 100 por MW/h”, dijo.

Agregó que hoy la ANDE vende energía de Acaray a Argentina a más de US$ 100 el MW/h, siendo que el año pasado estuvo por US$ 120, e incluso llegó a US$ 140. “Cuando era viceministra, llegó a estar a US$ 165 por MW/h esa energía de Acaray, estamos hablando de hace más de diez años”, afirmó.

Tarifa de Itaipú: Paraguay podría no tener más excedentes en tres años

Mercedes Canese fue consultada sobre porque el acuerdo con respecto de la Tarifa obtenida y promocionada por el Gobierno de Santiago Peña es de tan solo por tres años, a lo que contestó que es muy probable que Paraguay ya no tenga más excedentes exportables dentro de tres años porque las electrointensivas, como la criptominería, el hidrógeno verde están consumiendo cantidades tan importantes que solo hoy, solamente minería legal ya consume una turbina de Itaipú, 680 MB.

“Hay, según la propia ANDE, una audiencia pública sobre criptominería hizo un pedido por 2.000 megavatios más. Si llegamos a 2.000 megawatts más, considerando que nuestro pico fue ya por los 5.000 y dentro de dos años ya no vamos a tener más excedentes exportables, entonces ¿de que nos va a servir que en el 2027 tengamos energía al costo para comercializar? Ya no vamos a tener que comercializar y ahí vamos a ver y quiero ir, no tengo problema en apostarle a quien quiera, a ver a cuánto vamos a importar electricidad, porque ya nos va a faltar energía y ahí sí va a ser al precio de mercado y eso no va a ser menos de US$ 100″, aseguró.