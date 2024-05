La trampa y las claves que escondería el celebrado aumento de la tarifa de Itaipú

El ministro de Minas y Energía del Brasil, Alexandre Silveira, confirmó que los gobiernos socios en Itaipú fijaron la tarifa en US$ 19,28 kW/mes por este y los próximos dos años, tras la reunión que mantuvo ayer con el presidente Santiago Peña y sus ministros-consejeros de la binacional.

Algunos sectores consideran esto como un logro del Gobierno cartista, teniendo en cuenta que la intención nacional era de conseguir una tarifa de US$ 22,60 kW/mes y Brasil aspiraba a mantener en US$ 16,71 kW/mes.

Sin embargo, Pedro Ferreira, extitular de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y activista energético, refirió que -si se confirma lo anunciado desde Brasil- la nueva tarifa tendría una calificación de cuatro en una escala de 10, en la que uno sería pésimo.

El Gobierno paraguayo se mantiene hermético en cuanto a información oficial sobre el acuerdo, lo cual también fue cuestionado por Ferreira. “El hermetismo hace sospechar de que hay una cantidad de letras chicas que no nos van a mostrar luego”, cuestionó.

La trampa que escondería el nuevo acuerdo de Itaipú

En ese sentido, el activista puntualizó la trampa y las claves que escondería el aumento de la tarifa de Itaipú

Entre los factores que consideraría como negativos, afirmó que aumentar de US$ 16,71 kW/mes a US$ 19,28 representa US$ 385 millones más de recaudación, de los cuales entre el 20 y 25% tendrá que abonar la ANDE y el resto las empresas brasileñas.

Explicó que la mayoría de los nuevos recursos que ingresarían a Itaipú serían otorgados a Brasil, pues precisó que, de los US$ 385 millones mencionados, la ANDE abonará US$ 95 millones. “Si los brasileños anuncian que de ese aumento US$ 300 millones van para ellos, significa que el US$ 290 que meten lo vuelven a sacar y aparte llevan US$ 10 millones que paga la ANDE”, declaró.

Señaló que el acuerdo refiere que la tarifa se establecerá en US$ 19,28 kW/mes durante tres años y luego se reduciría a US$ 10. “No veo el hecho de subir a US$ 19,28 por tres años y después bajar a US$ 10 sea un logro. No entiendo esa lógica, sobre todo si ese 10 US$ va a ser de por vida; en promedio, lo que hiciste fue bajar de US$ 16 a 12 y 13 cuando te ofrecían mantener”, puntualizó.

Paraguay debe invertir

Con el nuevo acuerdo, al parecer, el Paraguay habría perdido la pulseada en mantener el Acuerdo Operativo que le daba preferencia a la ANDE sobre los excedentes producidos en la hidroeléctrica.

Ferreira mencionó que, si bien se desconoce si ello se ejecutaría y desde cuándo, lo que hace suponer la posición brasileña es que “ellos apuestan a que somos inútiles”, en el sentido de que Paraguay no logrará vender sus excedentes a precios beneficiosos y recurriría al monopolio de Brasil, que fijará la tarifa a su conveniencia.

Agregó que el gobierno de Santiago Peña habría conseguido tres años para realizar las gestiones y poder vender la energía excedente paraguaya de Itaipú a precios convenientes.

“Lo que tenemos que anular es el monopolio de compra que tiene Brasil sobre la energía de Itaipú si es que queremos obtener buenos beneficios. Para el efecto, tenemos que tener buena estructura y poner a la venta ya a US$30 kW/mes; de eso puede salir mucha más plata que lo que actualmente se está pensando. Eso se debe construir ahora, entonces hay que licitar ya ahora, el mes que viene”, destacó.

Hay que tener seguridad jurídica

Ferreira resaltó que será clave para atraer a la industria brasileña en la compra de dicha energía tener seguridad jurídica y, en ese sentido, apuntó a la clase política, principalmente al cartismo.

“La clave del éxito es tener seguridad jurídica y eso no tenés cuando uno se enoja con alguien y le echa del Senado o le saca el fuero. Tenemos que dejar de ser kachiãi (poco serios). Ese es un rol que tiene nuestra clase política, sobre todo la dominante: Honor Colorado. Ese es un trabajo de HC, que en este momento tiene la mochila”, manifestó.

“Si quieren que vengan las industrias que generan empleos decentes, tienen que dejar de jorobar con el ejercicio predominante del poder y prepotente, la aplanadora en Diputados y Senado; tienen que permitir el debate y que la gente pueda expresar su disidencia, no persigan a la gente y demuestren que esto es democracia y un Estado de derecho, un Paraguay confiable”, agregó.

Un punto positivo en el acuerdo

Uno de los puntos que destacó como factor positivo que trasciende es que el nuevo acuerdo podría acabar con el manejo discrecional de los fondos de Itaipú.

“Me cae muy bien que el Brasil nos haya obligado a volver a la institucionalidad; no más gastos discrecionales. Tres años más de carnaval, pero uno controlado, porque la mayoría de nuevos recursos va a Brasil, pero luego cambia la historia y esto se convierte en una represa productora y deja de ser una agencia de empleo o un lugar de donde se saca discrecionalmente plata”, expresó.

También destacó que las autoridades paraguayas deben asumir el compromiso de dejar como herencia una “energía renovable y abundante” para las generaciones futuras.