Viceministerio de Transporte no descarta acciones judiciales ante eventual paro de Cetrapam

Este jueves, a las 10:00, se prevé que continúe la reunión tripartita entre el Viceministerio de Transporte (VMT) y los representantes de Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam) a instancias del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS). De esta forma, las autoridades buscan desactivar el paro del sector anunciado desde este lunes 20 de mayo.

El titular del Viceministerio de Transporte (VMT), Emiliano Fernández, refirió que la reunión no se suspende en principio. Agregó que cree que los representantes de Cetrapam se presentarán a la mesa.

“Cetrapam se va a presentar si no se desconvoca la mesa, pero ellos tienen sus intereses genuinos de elementos internos de llevar adelante el paro”, dijo.

No obstante, indicó que en caso de que los transportistas no asistan, volverá a convocar a una mesa de diálogo para evitar el paro. “Nosotros vamos a insistir en el diálogo, no tenemos otra opción”, mencionó.

No descarta recurrir a acciones judiciales contra paro

Fernández puntualizó que la posición del VMT es agotar las instancias del diálogo con este sector del transporte para precautelar que el paro no se concrete.

Fernández, sin embargo, no descartó recurrir a evaluar la legalidad del paro o, en todo caso, recurrir a instancias jurídicas para aplicar sanciones a Cetrapam. “Tengo que ser responsable y técnico, pero también tengo que tener esa fuerza de jugada política para solucionar las cosas y no solamente embarrarlas. Sería imprudente decir que sí vamos (a accionar judicialmente); analizaremos y veremos todo lo que corresponda hacer y que no genere impacto dañino a la ciudadanía, esa es la ecuación y soy franco al decirlo”, declaró.

Además, resaltó que el análisis de la legalidad de dicha medida de fuerza ya sería un hecho posterior al daño que eventualmente causaría el paro. “Es un tema complejo, no es fácil. Lastimosamente, la ciudadanía es la que más que sufre con estas medidas”, expresó.

La Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (Opama) anunció que esta mañana presentará una denuncia penal contra Cetrapam porque considera ilegal el paro anunciado.

Reforma para mejorar transporte público

Por otra parte, el viceministro resaltó que el sistema de transporte público está “mal diseñado” y que requiere una reforma para mejorarlo.

Agregó que para julio se buscará obtener la aprobación del Congreso con respecto al proyecto de ley para que el Gobierno pueda invertir en mejorar el transporte público, que había sido anunciado por el presidente Santiago Peña. De ese modo, confirmó que el subsidio en el área metropolitana continuaría.

Pese al pésimo servicio, con reguladas y buses en malas condiciones, los miembros de Cetrapam ya recibieron US$ 33,4 millones en apenas 16 meses como subsidio por parte del Estado.