En reunión con Diputados, gobierno de Peña no aclara las dudas sobre Itaipú

Luego de dos horas y media de reunión de la Comisión de Entes Binacionales Hidroeléctricos de la Cámara de Diputados, ante las insatisfactorias respuestas del representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, el vicecanciller Víctor Verdún, se decidió someter hoy al pleno el envío de pedidos de informes acerca del reciente acuerdo sobre Itaipú a las instituciones correspondientes.

“Me voy con las mismas dudas con las que llegué, y la vez pasada ya estuve en el Senado, y me fui con las mismas dudas con las que llegué. La falta de transparencia que tuvo todo este proceso es lo que nos lleva a tener un montón de dudas muy difíciles de subsanar”, manifestó al concluir el encuentro el diputado por el Partido Encuentro Nacional, Raúl Benítez.

Incluso señaló que hasta puede ser difícil que todos los representantes del Gobierno conozcan todo lo relacionado con el acuerdo con el Brasil.

Por su parte, el expresidente de la ANDE, Ing. Pedro Ferreira, así como el asesor técnico, Ing. Germán Escauriza, cuestionaron que lo que se acordó con el gobierno del Brasil sobre Itaipú todavía no se tiene la firma del canciller del vecino país Mauro Vieira, al menos la copia de se publicó en nuestro país, razón por la cual reclamaron que deber terminar su formalización para entre en vigencia.

El Ing. Ferreira, además, insistió en la necesidad de transparentar todo lo acordado con Brasil, porque quedan dudas sobre la tarifa, ya que en el vecino país sostienen que la misma no sufrió incremento, en cambio de este lado del río Paraná, sí.

“No quiso contestar si van a compartir o no las resoluciones de Itaipú. No fueron claros sobre qué dice Brasil en todas sus páginas oficiales. Para ellos no sube la tarifa y solo sube para el lado paraguayo”, comentó Ferreira al concluir el encuentro.

De la reunión participaron varios técnicos, como el exasesor del Gobierno de Mario Abdo Benítez, Ing. Guillermo López Flores, quien se manifestó optimista sobre la colocación de nuestra energía en el mercado local, apoyado por la demanda de la criptominería legal.

Asimismo, el titular del IEEE Paraguay y expresidente a la Unión de Ingenieros de la ANDE (UIA), el Ing. Juan José Encina, aportó que el acuerdo con el Brasil es bueno en el corto plazo pero que los resultados a fines de 2026 determinarán si fue un logro histórico o no. Asimismo mencionó que lo que se definió es la tarifa y el presupuesto de Itaipú para el 2024, 2025 y 2026, no se definió nada sobre el Anexo C, advirtió empero que este acuerdo condiciona la futura negociación.

Vicecanciller repitió discurso

El vicecanciller Víctor Verdún, en ausencia del ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, repitió el mismo discurso que dio el canciller anteriormente en el Congreso sobre el acuerdo, resaltando lo que él resaltó, pero prácticamente sin capacidad de responder a las consultas que le realizaron los técnicos y diputados presentes en la reunión.