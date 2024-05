Este es el ranking de presidentes y sus mejoras de ingresos desde Itaipú, según analista

Los logros históricos de cada expresidente en materia de gestión de mejoras de ingresos desde Itaipú pueden ser medidos objetivamente y ser clasificados. Esa lista estaría encabezada aún por el exmandatario Fernando Lugo, por la triplicación del monto de la compensación por cesión de energía, con un impacto de 93% de mejora en los ingresos respecto de su inmediato antecesor, indica el especialista del sector eléctrico, Ing. Javier Villate tras un análisis de cada mandato.

En el segundo lugar de la lista sigue Nicanor Duarte Frutos, con un 77% de mejora respecto de un período de referencia anterior. “Esta mejora se sustenta en la duplicación de la compensación y en la creación de los Gastos Socioambientales, como un apéndice dentro de los Gastos de Explotación, aunque el Tratado no lo habilita”, sostiene el experto.

Añade que la picardía de Nicanor Duarte le sirvió a él – y a los demás presidentes – para tener una alternativa a las tortuosas negociaciones parlamentarias para el aumento de la compensación por cesión de energía.

La tercera posición ocupa el actual presidente Santiago Peña, con una mejora del 17% de los ingresos estimados para el 2024 respecto del obtenido por el expresidente Mario Abdo Benítez, considerando solamente el año 2023 de este -ya sin deuda en ambos casos-, de tal manera a establecer una comparación en igualdad de condiciones entre ellos.

El Ing. Villate explica que la mejora del presidente Peña está basada en el último aumento del precio del costo de la electricidad de Itaipú de US$ 16,71 a US$ 19,28 KW-mes, una diferencia de US$ 2,57 KW-mes que se traduce en una mejora de US$ 360 millones en los Gastos de Explotación que serán transferidos a los Gastos sociales sujetos a distribución con el Brasil.

La cuarta posición ocupa el expresidente Mario Abdo Benítez, con 15% de mejora de los ingresos que se generó automáticamente, sin ninguna gestión presidencial. “Sobrevino por la casi extinción de la deuda. La pobre gestión de Abdo Benítez registra un negativo de 31% de caída en ingresos por cesión con relación a su antecesor”, señala.

El analista comenta que durante los dos últimos años del mandato del expresidente Abdo Benítez, en el 2022 y 2023, se consumó la reducción casi total de la deuda de Itaipú. “Esto explicó porque los Gastos de Explotación se hayan inflado de 800 a 1.070 y luego a 1.550 millones de dólares en esos años, que salvó su gestión”, puntualiza. Indica además que a su escasa gestión, le acompañó un período de bajo caudal del Río Paraná.

La quinta y última posición del ranking lo ocupa el expresidente Horacio Cartes, con una modesta mejora en los ingresos del 2%, dado que durante su gestión no se registraron gestiones significativas para aumentar el monto por la cesión o aumento de los Gastos Sociales vía Gastos de Explotación. Sin embargo, fue favorecido por una buena hidraulicidad del Paraná.

“Para este ranking solo se tuvieron en cuenta los ingresos por compensación por cesión de energía y los Gastos de Explotación que constituyen el foco de atención de los presidentes para las negociaciones. Los demás componentes del costo de la electricidad se mantienen relativamente constantes dentro de un rango determinado”, argumenta.

Los Gastos Socioambientales –al que el Ing. Villate considera como un agujero negro que todo lo traga dentro de los Gastos de Explotación – fueron creados por Duarte Frutos en el año 2005 con un monto inicial de US$ 12 millones, que luego trepó a US$ 450 millones en el 2023. Un rubro oculto con un vertiginoso crecimiento de 38 veces el monto inicial.