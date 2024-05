¿Se inició con el “Entendimiento” la revisión del Anexo C o ya finalizó?

¿Cuál es el costo real del servicio de electricidad de Itaipú? Saldada la deuda de la binacional, todas las fuentes coincidían en que quedó por debajo de US$ 10/kWmes; sin embargo el reciente “Entendimiento” lo elevó a US$ 19,28/kWmes y la volvió trienal. Entonces, ¿ya revisaron el Anexo C o solo comienza?