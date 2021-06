Quieren que los fatos de Messer los pague el pueblo

Más de dos años después de que la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) haya constatado que el “hermano del alma” Darío Messer lavó dinero con la complicidad de altos funcionarios del Banco Nacional de Fomento (BNF), el Estado resolvió sancionarse a sí mismo, aplicando una multa de 10.000 millones de guaraníes a esa entidad pública, al cabo de un sumario abierto por el BCP el 29 de diciembre de 2020 (!), debido a presuntas “faltas administrativas”. La resolución, que aún no está firme, se mantiene oculta con la excusa del “secreto bancario”, como si no se hubiera investigado la conducta de los responsables del BNF; es decir, de unos funcionarios que son “personalmente responsables” por las “transgresiones, delitos o faltas” que cometan en el ejercicio del cargo. Quienes cerraron los ojos ante el lavado de dinero son “personalmente responsables”: la responsabilidad no puede recaer sobre toda la población.